https://ria.ru/20240723/eksport-1961511409.html

Сечин оценил рост российского энергетического экспорта в Китай

Сечин оценил рост российского энергетического экспорта в Китай - РИА Новости, 23.07.2024

Сечин оценил рост российского энергетического экспорта в Китай

Российский энергетический экспорт в Китай за первое полугодие 2024 года вырос на 4%, до 46 миллиардов долларов, заявил ответственный секретарь комиссии при... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:22

2024-07-23T16:22

2024-07-23T16:22

экономика

цены на нефть

китай

россия

игорь сечин

роснефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571323786_0:77:2954:1738_1920x0_80_0_0_08e6fefdab7c43c57ca1ec05dd0b04a7.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российский энергетический экспорт в Китай за первое полугодие 2024 года вырос на 4%, до 46 миллиардов долларов, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин. "За первые шесть месяцев этого года российский энергетический экспорт в Китай составил около 46 миллиардов долларов, что на 4% превысило показатель предыдущего года. В результате, наша страна обеспечила почти 20% импорта энергоресурсов Китаем в стоимостном выражении. Напомню, что в 2021 году этот показатель составлял всего 13%", - сказал он в ходе своего выступления на VI Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. Сечин отметил, что сотрудничество двух стран в энергетике предопределено их географическим положением и местом на энергетической карте мира, ведь Россия производит 11% мирового объема жидких углеводородов, а на Китай приходится 16% их мирового потребления.

https://ria.ru/20240723/neft-1961509346.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, китай, россия, игорь сечин, роснефть