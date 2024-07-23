https://ria.ru/20240723/eksport-1961511409.html
Сечин оценил рост российского энергетического экспорта в Китай
Сечин оценил рост российского энергетического экспорта в Китай - РИА Новости, 23.07.2024
Сечин оценил рост российского энергетического экспорта в Китай
Российский энергетический экспорт в Китай за первое полугодие 2024 года вырос на 4%, до 46 миллиардов долларов, заявил ответственный секретарь комиссии при... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:22
2024-07-23T16:22
2024-07-23T16:22
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российский энергетический экспорт в Китай за первое полугодие 2024 года вырос на 4%, до 46 миллиардов долларов, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин. "За первые шесть месяцев этого года российский энергетический экспорт в Китай составил около 46 миллиардов долларов, что на 4% превысило показатель предыдущего года. В результате, наша страна обеспечила почти 20% импорта энергоресурсов Китаем в стоимостном выражении. Напомню, что в 2021 году этот показатель составлял всего 13%", - сказал он в ходе своего выступления на VI Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. Сечин отметил, что сотрудничество двух стран в энергетике предопределено их географическим положением и местом на энергетической карте мира, ведь Россия производит 11% мирового объема жидких углеводородов, а на Китай приходится 16% их мирового потребления.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, китай, россия, игорь сечин, роснефть
Экономика, Цены на нефть, Китай, Россия, Игорь Сечин, Роснефть
Сечин оценил рост российского энергетического экспорта в Китай
Сечин: российский энергетический экспорт в Китай за полгода вырос на 4%
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российский энергетический экспорт в Китай за первое полугодие 2024 года вырос на 4%, до 46 миллиардов долларов, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"За первые шесть месяцев этого года российский энергетический экспорт в Китай составил около 46 миллиардов долларов, что на 4% превысило показатель предыдущего года. В результате, наша страна обеспечила почти 20% импорта энергоресурсов Китаем в стоимостном выражении. Напомню, что в 2021 году этот показатель составлял всего 13%", - сказал он в ходе своего выступления на VI Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
Сечин отметил, что сотрудничество двух стран в энергетике предопределено их географическим положением и местом на энергетической карте мира, ведь Россия производит 11% мирового объема жидких углеводородов, а на Китай приходится 16% их мирового потребления.