Рейтинг@Mail.ru
Сечин оценил рост российского энергетического экспорта в Китай - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/eksport-1961511409.html
Сечин оценил рост российского энергетического экспорта в Китай
Сечин оценил рост российского энергетического экспорта в Китай - РИА Новости, 23.07.2024
Сечин оценил рост российского энергетического экспорта в Китай
Российский энергетический экспорт в Китай за первое полугодие 2024 года вырос на 4%, до 46 миллиардов долларов, заявил ответственный секретарь комиссии при... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:22
2024-07-23T16:22
экономика
цены на нефть
китай
россия
игорь сечин
роснефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571323786_0:77:2954:1738_1920x0_80_0_0_08e6fefdab7c43c57ca1ec05dd0b04a7.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российский энергетический экспорт в Китай за первое полугодие 2024 года вырос на 4%, до 46 миллиардов долларов, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин. "За первые шесть месяцев этого года российский энергетический экспорт в Китай составил около 46 миллиардов долларов, что на 4% превысило показатель предыдущего года. В результате, наша страна обеспечила почти 20% импорта энергоресурсов Китаем в стоимостном выражении. Напомню, что в 2021 году этот показатель составлял всего 13%", - сказал он в ходе своего выступления на VI Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. Сечин отметил, что сотрудничество двух стран в энергетике предопределено их географическим положением и местом на энергетической карте мира, ведь Россия производит 11% мирового объема жидких углеводородов, а на Китай приходится 16% их мирового потребления.
https://ria.ru/20240723/neft-1961509346.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571323786_41:0:2662:1966_1920x0_80_0_0_db59c03cb2fb475ae29682433475722c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, китай, россия, игорь сечин, роснефть
Экономика, Цены на нефть, Китай, Россия, Игорь Сечин, Роснефть
Сечин оценил рост российского энергетического экспорта в Китай

Сечин: российский энергетический экспорт в Китай за полгода вырос на 4%

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Игорь Сечин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российский энергетический экспорт в Китай за первое полугодие 2024 года вырос на 4%, до 46 миллиардов долларов, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"За первые шесть месяцев этого года российский энергетический экспорт в Китай составил около 46 миллиардов долларов, что на 4% превысило показатель предыдущего года. В результате, наша страна обеспечила почти 20% импорта энергоресурсов Китаем в стоимостном выражении. Напомню, что в 2021 году этот показатель составлял всего 13%", - сказал он в ходе своего выступления на VI Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
Сечин отметил, что сотрудничество двух стран в энергетике предопределено их географическим положением и местом на энергетической карте мира, ведь Россия производит 11% мирового объема жидких углеводородов, а на Китай приходится 16% их мирового потребления.
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Сечин оценил выгоду Китая от импорта нефти из России
Вчера, 16:15
 
ЭкономикаЦены на нефтьКитайРоссияИгорь СечинРоснефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала