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Ефимов: в Москве построят более 180 образовательных учреждений по КРТ - РИА Новости, 23.07.2024
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09:06 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/efimov-1961336469.html
Ефимов: в Москве построят более 180 образовательных учреждений по КРТ
Ефимов: в Москве построят более 180 образовательных учреждений по КРТ - РИА Новости, 23.07.2024
Ефимов: в Москве построят более 180 образовательных учреждений по КРТ
Власти Москвы прорабатывают строительство более 180 школ и детских садов в рамках реализации 70 проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T09:06
2024-07-23T09:06
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 23 июля - РИА Новости. Власти Москвы прорабатывают строительство более 180 школ и детских садов в рамках реализации 70 проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.Он отметил, что благодаря проектам редевелопмента помимо жилых объектов и мест для работы и досуга на неэффективно используемых участках появятся образовательные учреждения."Среди них – 87 школ более чем для 51 тысячи учащихся и 95 детских садов, которые смогут посещать свыше 20 тысяч воспитанников", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.В сообщение уточняется, что запланировано строительство государственных и частных учебных учреждений, при этом окончательные решения об их наличии и емкости примут в рамках утвержденных Москвой решений о КРТ."Больше всего школ и детских садов планируется возвести в районе Печатники. Здесь построят четыре детских сада почти для 1,5 тысячи воспитанников, а также две школы, которые смогут посещать в общей сложности три тысячи учеников", – отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, подчеркнув, что строительство этих объектов планируются в рамках проектов редевелопмента бывшей промзоны "Южный порт", их реализация уже началась."Так, в рамках реорганизации участков общей площадью 51,3 гектара оператор КРТ возведет школу для 1,5 тысячи учеников и детские сады для 775 воспитанников. По проекту редевелопмента территории площадью 39,7 гектара правообладатели построят образовательный комплекс для 1,5 тысячи учащихся и 675 воспитанников", – добавил он.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240720/efimov-1960858417.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Москве построят более 180 образовательных учреждений по КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июля - РИА Новости. Власти Москвы прорабатывают строительство более 180 школ и детских садов в рамках реализации 70 проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он отметил, что благодаря проектам редевелопмента помимо жилых объектов и мест для работы и досуга на неэффективно используемых участках появятся образовательные учреждения.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
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"Среди них – 87 школ более чем для 51 тысячи учащихся и 95 детских садов, которые смогут посещать свыше 20 тысяч воспитанников", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
В сообщение уточняется, что запланировано строительство государственных и частных учебных учреждений, при этом окончательные решения об их наличии и емкости примут в рамках утвержденных Москвой решений о КРТ.
«
"Больше всего школ и детских садов планируется возвести в районе Печатники. Здесь построят четыре детских сада почти для 1,5 тысячи воспитанников, а также две школы, которые смогут посещать в общей сложности три тысячи учеников", – отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, подчеркнув, что строительство этих объектов планируются в рамках проектов редевелопмента бывшей промзоны "Южный порт", их реализация уже началась.
"Так, в рамках реорганизации участков общей площадью 51,3 гектара оператор КРТ возведет школу для 1,5 тысячи учеников и детские сады для 775 воспитанников. По проекту редевелопмента территории площадью 39,7 гектара правообладатели построят образовательный комплекс для 1,5 тысячи учащихся и 675 воспитанников", – добавил он.
В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
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