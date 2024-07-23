https://ria.ru/20240723/efimov-1961336469.html

Ефимов: в Москве построят более 180 образовательных учреждений по КРТ

Ефимов: в Москве построят более 180 образовательных учреждений по КРТ - РИА Новости, 23.07.2024

Ефимов: в Москве построят более 180 образовательных учреждений по КРТ

Власти Москвы прорабатывают строительство более 180 школ и детских садов в рамках реализации 70 проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T09:06

2024-07-23T09:06

2024-07-23T09:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 23 июля - РИА Новости. Власти Москвы прорабатывают строительство более 180 школ и детских садов в рамках реализации 70 проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.Он отметил, что благодаря проектам редевелопмента помимо жилых объектов и мест для работы и досуга на неэффективно используемых участках появятся образовательные учреждения."Среди них – 87 школ более чем для 51 тысячи учащихся и 95 детских садов, которые смогут посещать свыше 20 тысяч воспитанников", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.В сообщение уточняется, что запланировано строительство государственных и частных учебных учреждений, при этом окончательные решения об их наличии и емкости примут в рамках утвержденных Москвой решений о КРТ."Больше всего школ и детских садов планируется возвести в районе Печатники. Здесь построят четыре детских сада почти для 1,5 тысячи воспитанников, а также две школы, которые смогут посещать в общей сложности три тысячи учеников", – отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, подчеркнув, что строительство этих объектов планируются в рамках проектов редевелопмента бывшей промзоны "Южный порт", их реализация уже началась."Так, в рамках реорганизации участков общей площадью 51,3 гектара оператор КРТ возведет школу для 1,5 тысячи учеников и детские сады для 775 воспитанников. По проекту редевелопмента территории площадью 39,7 гектара правообладатели построят образовательный комплекс для 1,5 тысячи учащихся и 675 воспитанников", – добавил он.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20240720/efimov-1960858417.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы