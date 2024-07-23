https://ria.ru/20240723/dvizhenie-1961570560.html

В Ростовской области восстановили движение на затопленном участке дороги

В Ростовской области восстановили движение на затопленном участке дороги - РИА Новости, 23.07.2024

В Ростовской области восстановили движение на затопленном участке дороги

Восстановлено автомобильное движение на участке автодороги между станицей Егорлыкской и городом Сальском в Ростовской области, остановленное во вторник днем... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T20:40

2024-07-23T20:40

2024-07-23T20:40

жкх

ростовская область

сальск

ростов-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл - РИА Новости. Восстановлено автомобильное движение на участке автодороги между станицей Егорлыкской и городом Сальском в Ростовской области, остановленное во вторник днем из-за сильных дождей, сообщила пресс-служба министерства транспорта по региону в своем Telegram-канале. "Сегодня, 23 июля, около 14:00 мск на участке региональной автодороги станица Егорлыкская - город Сальск в связи с неблагоприятными погодными условиями движение автомобильного транспорта было приостановлено... В настоящее время движение транспорта осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении. Во вторник днем появились сообщения о том, что на одном из участков автодороги от Ростова-на-Дону до Сальска после сильного дождя потоки воды затопили дорожное полотно. Из-за этого движение автомобилей было остановлено. В пресс-службе МЧС РФ по Ростовской области сообщили во вторник о продлении штормового предупреждения в регионе. "Завтра, 24 июля, местами в Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-22 м/с", - говорится в сообщении. В ведомстве призвали жителей проявлять осторожность и соблюдать правила личной безопасности. Штормовое предупреждение было введено в Ростовской области с 22 июля.

https://ria.ru/20240722/rostov-na-donu-1961221741.html

ростовская область

сальск

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, ростовская область, сальск, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)