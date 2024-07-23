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В Ростовской области восстановили движение на затопленном участке дороги - РИА Новости, 23.07.2024
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20:40 23.07.2024
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В Ростовской области восстановили движение на затопленном участке дороги
В Ростовской области восстановили движение на затопленном участке дороги - РИА Новости, 23.07.2024
В Ростовской области восстановили движение на затопленном участке дороги
Восстановлено автомобильное движение на участке автодороги между станицей Егорлыкской и городом Сальском в Ростовской области, остановленное во вторник днем... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T20:40
2024-07-23T20:40
жкх
ростовская область
сальск
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл - РИА Новости. Восстановлено автомобильное движение на участке автодороги между станицей Егорлыкской и городом Сальском в Ростовской области, остановленное во вторник днем из-за сильных дождей, сообщила пресс-служба министерства транспорта по региону в своем Telegram-канале. "Сегодня, 23 июля, около 14:00 мск на участке региональной автодороги станица Егорлыкская - город Сальск в связи с неблагоприятными погодными условиями движение автомобильного транспорта было приостановлено... В настоящее время движение транспорта осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении. Во вторник днем появились сообщения о том, что на одном из участков автодороги от Ростова-на-Дону до Сальска после сильного дождя потоки воды затопили дорожное полотно. Из-за этого движение автомобилей было остановлено. В пресс-службе МЧС РФ по Ростовской области сообщили во вторник о продлении штормового предупреждения в регионе. "Завтра, 24 июля, местами в Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-22 м/с", - говорится в сообщении. В ведомстве призвали жителей проявлять осторожность и соблюдать правила личной безопасности. Штормовое предупреждение было введено в Ростовской области с 22 июля.
https://ria.ru/20240722/rostov-na-donu-1961221741.html
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жкх, ростовская область, сальск, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ЖКХ, Ростовская область, Сальск, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области восстановили движение на затопленном участке дороги

На участке дороги между Ростовом-на-Дону и Сальском восстановили движение

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобильное движение. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл - РИА Новости. Восстановлено автомобильное движение на участке автодороги между станицей Егорлыкской и городом Сальском в Ростовской области, остановленное во вторник днем из-за сильных дождей, сообщила пресс-служба министерства транспорта по региону в своем Telegram-канале.
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"Сегодня, 23 июля, около 14:00 мск на участке региональной автодороги станица Егорлыкская - город Сальск в связи с неблагоприятными погодными условиями движение автомобильного транспорта было приостановлено... В настоящее время движение транспорта осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Во вторник днем появились сообщения о том, что на одном из участков автодороги от Ростова-на-Дону до Сальска после сильного дождя потоки воды затопили дорожное полотно. Из-за этого движение автомобилей было остановлено.
В пресс-службе МЧС РФ по Ростовской области сообщили во вторник о продлении штормового предупреждения в регионе. "Завтра, 24 июля, местами в Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-22 м/с", - говорится в сообщении. В ведомстве призвали жителей проявлять осторожность и соблюдать правила личной безопасности. Штормовое предупреждение было введено в Ростовской области с 22 июля.
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22 июля, 14:20
 
ЖКХРостовская областьСальскРостов-на-ДонуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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