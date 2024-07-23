https://ria.ru/20240723/dtp-1961515423.html

Девять пассажиров перевернувшегося на Кубани автобуса получили ушибы

Девять пассажиров перевернувшегося на Кубани автобуса получили ушибы - РИА Новости, 23.07.2024

Девять пассажиров перевернувшегося на Кубани автобуса получили ушибы

Девять пассажиров перевернувшегося автобуса на Кубани получили ушибы, они направлены в ЦРБ, жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает, сообщили в краевой РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:37

2024-07-23T16:37

2024-07-23T16:42

происшествия

северский район

ростов-на-дону

геленджик

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Девять пассажиров перевернувшегося автобуса на Кубани получили ушибы, они направлены в ЦРБ, жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает, сообщили в краевой прокуратуре. По данным краевого ГУ МВД, ДТП произошло во вторник днем на автодороге "Краснодар-Верхнебаканский" около поселка Черноморский в Северском районе. Предварительно, водитель автобуса King Long съехал с проезжей части и опрокинулся. В автобусе находилось 32 пассажира. "В результате ДТП легкий вред здоровья в виде ушибов получило 9 человек, которые направлены в ЦРБ, жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Как ранее уточняли в ГУ МЧС Кубани, речь идёт об автобусе сообщением Ростов-на-Дону – Геленджик. Движение по автодороге не перекрыто.

https://ria.ru/20240723/dtp-1961441608.html

северский район

ростов-на-дону

геленджик

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, северский район, ростов-на-дону, геленджик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)