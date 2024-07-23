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Девять пассажиров перевернувшегося на Кубани автобуса получили ушибы - РИА Новости, 23.07.2024
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16:37 23.07.2024 (обновлено: 16:42 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/dtp-1961515423.html
Девять пассажиров перевернувшегося на Кубани автобуса получили ушибы
Девять пассажиров перевернувшегося на Кубани автобуса получили ушибы - РИА Новости, 23.07.2024
Девять пассажиров перевернувшегося на Кубани автобуса получили ушибы
Девять пассажиров перевернувшегося автобуса на Кубани получили ушибы, они направлены в ЦРБ, жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает, сообщили в краевой РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:37
2024-07-23T16:42
происшествия
северский район
ростов-на-дону
геленджик
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Девять пассажиров перевернувшегося автобуса на Кубани получили ушибы, они направлены в ЦРБ, жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает, сообщили в краевой прокуратуре. По данным краевого ГУ МВД, ДТП произошло во вторник днем на автодороге "Краснодар-Верхнебаканский" около поселка Черноморский в Северском районе. Предварительно, водитель автобуса King Long съехал с проезжей части и опрокинулся. В автобусе находилось 32 пассажира. "В результате ДТП легкий вред здоровья в виде ушибов получило 9 человек, которые направлены в ЦРБ, жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Как ранее уточняли в ГУ МЧС Кубани, речь идёт об автобусе сообщением Ростов-на-Дону – Геленджик. Движение по автодороге не перекрыто.
https://ria.ru/20240723/dtp-1961441608.html
северский район
ростов-на-дону
геленджик
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происшествия, северский район, ростов-на-дону, геленджик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Северский район, Ростов-на-Дону, Геленджик, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Девять пассажиров перевернувшегося на Кубани автобуса получили ушибы

Девять пассажиров перевернувшегося на Кубани автобуса с ушибами направлены в ЦРБ

© Фото : 23 МВД/TelegramРейсовый автобус съехал с дороги и перевернулся в Северском районе Кубани
Рейсовый автобус съехал с дороги и перевернулся в Северском районе Кубани - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : 23 МВД/Telegram
Рейсовый автобус съехал с дороги и перевернулся в Северском районе Кубани
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КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Девять пассажиров перевернувшегося автобуса на Кубани получили ушибы, они направлены в ЦРБ, жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает, сообщили в краевой прокуратуре.
По данным краевого ГУ МВД, ДТП произошло во вторник днем на автодороге "Краснодар-Верхнебаканский" около поселка Черноморский в Северском районе. Предварительно, водитель автобуса King Long съехал с проезжей части и опрокинулся. В автобусе находилось 32 пассажира.
«
"В результате ДТП легкий вред здоровья в виде ушибов получило 9 человек, которые направлены в ЦРБ, жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Как ранее уточняли в ГУ МЧС Кубани, речь идёт об автобусе сообщением Ростов-на-ДонуГеленджик. Движение по автодороге не перекрыто.
Место ДТП с участием автобуса в Кстовском районе Нижегородской области. 23 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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ПроисшествияСеверский районРостов-на-ДонуГеленджикМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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