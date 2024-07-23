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Харрис станет сильным конкурентом для Трампа, считают в Аргентине
Харрис станет сильным конкурентом для Трампа, считают в Аргентине - РИА Новости, 23.07.2024
Харрис станет сильным конкурентом для Трампа, считают в Аргентине
Вице-президент Камала Харрис составит сильную конкуренцию кандидату от республиканцев Дональду Трампу на выборах президента США, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T22:42
2024-07-23T22:42
2024-07-23T22:42
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июл - РИА Новости. Вице-президент Камала Харрис составит сильную конкуренцию кандидату от республиканцев Дональду Трампу на выборах президента США, сообщила РИА Новости аргентинский депутат Росио Боначи. "Думаю, что она будет сильным соперником для Трампа", - сказала депутат от правящей партии Аргентины. По ее словам, прежде всего это возможно за счёт большой экономической поддержки, которая есть у Харрис. Ранее стало известно, что вице-президент США собрала 100 миллионов долларов с тех пор, как решила выдвинуть свою кандидатуру на выборы. Боначи полагает, что в случае победы любого кандидата отношения между Аргентиной и США будут развиваться в позитивном ключе. Победа Трампа "была бы позитивной для укрепления двусторонних связей с Аргентиной, но в любом случае в экономическом плане поддержка будет со стороны обоих правительств", считает депутат. Действующий президент США Джо Байден 21 июля сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.
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в мире, сша, аргентина, камала харрис, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Аргентина, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Харрис станет сильным конкурентом для Трампа, считают в Аргентине
Аргентинский депутат Росио Боначи: Харрис станет сильным конкурентом для Трампа