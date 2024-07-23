https://ria.ru/20240723/bogdanov-1961518547.html

Богданов заявил, что у него нет информации о встрече Асада и Эрдогана

Богданов заявил, что у него нет информации о встрече Асада и Эрдогана - РИА Новости, 23.07.2024

Богданов заявил, что у него нет информации о встрече Асада и Эрдогана

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что у него нет информации о возможности встречи турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с сирийским коллегой... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:55

2024-07-23T16:55

2024-07-23T17:10

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что у него нет информации о возможности встречи турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с сирийским коллегой Башаром Асадом в Москве в августе. "У меня нет такой информации", - сказал он журналистам. Первая за многие годы встреча турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с сирийским коллегой Башаром Асадом может состояться в Москве в августе, утверждала проправительственная турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на источник. Источник утверждает, что посредником в переговорах может выступить президент России Владимир Путин, приглашение также могут направить иракскому премьеру Мухаммаду ас-Судани, основной темой встречи будет взаимная торговля. Встреча Эрдогана и Асада может состояться в ближайшие 2-3 месяца в третьей стране, сообщала ранее газета Hürriyet со ссылкой на источники. Асад заявил 15 июля, что готов к встрече со своим турецким коллегой, если она будет отвечать сирийским национальным интересам.Ранее Эрдоган заявил, что глава МИД Турции Хакан Фидан определяет с коллегами дорожную карту по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии. Президент Турции сообщил, что Фидан уполномочен организовать его встречу с Асадом, возможно, в третьей стране. Сирийский МИД в ответ заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года.Эрдоган заявил ранее, что причин для отсутствия дипломатических отношений между странами нет, по его словам, Анкара не ставит цели вмешиваться во внутренние дела Дамаска. Асад 26 июня заявил на встрече со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым, что Сирия открыта всем инициативам, связанным с ее отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета страны.Как заявлял в интервью РИА Новости Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты, в их числе решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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