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Экс-посол США в ООН оценил шансы урегулировать конфликт на Ближнем Востоке
Экс-посол США в ООН оценил шансы урегулировать конфликт на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.07.2024
Экс-посол США в ООН оценил шансы урегулировать конфликт на Ближнем Востоке
Международному сообществу будет нетрудно достичь мирного урегулирования на Ближнем Востоке, для этого люди должны стремиться к сосуществованию друг с другом,... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T06:38
2024-07-23T06:38
2024-07-23T06:48
ближний восток
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Международному сообществу будет нетрудно достичь мирного урегулирования на Ближнем Востоке, для этого люди должны стремиться к сосуществованию друг с другом, заявил РИА Новости бывший постоянный представитель США в ООН Эндрю Янг. "Найти мирное решение нетрудно. Это не было трудным во многих конфликтах, и, вероятно, нам это удастся и на сей раз," - сказал Янг, добавив, что люди должны хотеть жить вместе. Янг, который работал в ООН с 1977 по 1979 годы, сказал, что люди должны думать о том, что они живут на одной планете, и призвал их начать говорить о будущем Земли. "Мне бы хотелось, чтобы мы сотрудничали и строили лучшие отношения друг с другом", - сказал Янг.
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ближний восток, эндрю янг (политик), оон, сша, земля, в мире
Ближний Восток, Эндрю Янг (политик), ООН, США, Земля, В мире
Экс-посол США в ООН оценил шансы урегулировать конфликт на Ближнем Востоке
Экс-посол США в ООН Янг: найти мирное решение на Ближнем Востоке нетрудно