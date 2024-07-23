https://ria.ru/20240723/blizhniy_vostok-1961361990.html

Экс-посол США в ООН оценил шансы урегулировать конфликт на Ближнем Востоке

Экс-посол США в ООН оценил шансы урегулировать конфликт на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.07.2024

Экс-посол США в ООН оценил шансы урегулировать конфликт на Ближнем Востоке

Международному сообществу будет нетрудно достичь мирного урегулирования на Ближнем Востоке, для этого люди должны стремиться к сосуществованию друг с другом,... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T06:38

2024-07-23T06:38

2024-07-23T06:48

ближний восток

эндрю янг (политик)

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сша

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в мире

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Международному сообществу будет нетрудно достичь мирного урегулирования на Ближнем Востоке, для этого люди должны стремиться к сосуществованию друг с другом, заявил РИА Новости бывший постоянный представитель США в ООН Эндрю Янг. "Найти мирное решение нетрудно. Это не было трудным во многих конфликтах, и, вероятно, нам это удастся и на сей раз," - сказал Янг, добавив, что люди должны хотеть жить вместе. Янг, который работал в ООН с 1977 по 1979 годы, сказал, что люди должны думать о том, что они живут на одной планете, и призвал их начать говорить о будущем Земли. "Мне бы хотелось, чтобы мы сотрудничали и строили лучшие отношения друг с другом", - сказал Янг.

https://ria.ru/20240530/lavrov-1949257751.html

ближний восток

сша

земля

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ближний восток, эндрю янг (политик), оон, сша, земля, в мире