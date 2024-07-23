https://ria.ru/20240723/bilayn-1961478995.html

Билайн запустил защиту от телефонных мошенников в мессенджерах

Билайн запустил защиту от телефонных мошенников в мессенджерах - РИА Новости, 23.07.2024

Билайн запустил защиту от телефонных мошенников в мессенджерах

Билайн обновил сервис "Моя безопасность", который теперь защищает от телефонного мошенничества в самых популярных мессенджерах, сообщает ПАО "ВымпелКом". РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T15:40

2024-07-23T15:40

2024-07-23T15:40

россия

вымпелком

билайн

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Билайн обновил сервис "Моя безопасность", который теперь защищает от телефонного мошенничества в самых популярных мессенджерах, сообщает ПАО "ВымпелКом".Клиенты билайна могут бесплатно активировать сервис в мобильном приложении оператора (18+)."Антифрод-платформа билайна мгновенно сверяет поступающие абоненту вызовы с актуальной базой данных самого оператора и его партнеров по борьбе с телефонным мошенничеством, включая данные Сбера и регуляторов рынка. В случае, если телефонный номер в этой базе промаркирован как однозначно мошеннический, входящие звонки с него будут заблокированы. В остальных случаях — помечены, как потенциально опасные, как в обычной сети, так и в мессенджерах", - поясняется в сообщении.Согласно собственным данным билайна, более 50% всех мошеннических телефонных звонков проводится именно через мессенджеры."Смещение мошеннических атак в мессенджеры логично, ведь мы в билайне, как и другие операторы, предприняли много усилий для решения этой проблемы в обычной сотовой сети. Появление защиты от мошенничества в мессенджерах — логичный шаг по обеспечению безопасности наших клиентов... Анализируем аномалии, создаем дополнительные периметры защиты и выстраиваем обмен информацией с банками и регуляторами рынка для обеспечения межотраслевой защиты", - отметила заместитель генерального директора, руководитель розничного бизнеса билайна Светлана Кирсанова.Оператор напоминает, что мошенники используют различные психологические приемы, такие как создание ощущения срочности или дефицита, а также игру на эмоциях, чтобы манипулировать людьми. Жертве дают понять, что она должна принять решение максимально быстро. Чтобы не стать жертвой мошенников, важно сохранять бдительность, критически оценивать поступающие информацию и предложения, и не сообщать личные данные, коды из смс и пароли. Если звонок вызывает у вас подозрения, лучше всего положить трубку и перезвонить в банк или своему оператору самостоятельно.Если вы уже передали мошенникам какую-либо информацию, незамедлительно обратитесь в Группу быстрого реагирования билайна по номеру 0611 или через чат в мобильном приложении, где вам оперативно помогут реальные сотрудники поддержки оператора.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneLt1nT3NMe

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вымпелком, билайн