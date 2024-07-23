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Билайн запустил защиту от телефонных мошенников в мессенджерах - РИА Новости, 23.07.2024
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15:40 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/bilayn-1961478995.html
Билайн запустил защиту от телефонных мошенников в мессенджерах
Билайн запустил защиту от телефонных мошенников в мессенджерах - РИА Новости, 23.07.2024
Билайн запустил защиту от телефонных мошенников в мессенджерах
Билайн обновил сервис "Моя безопасность", который теперь защищает от телефонного мошенничества в самых популярных мессенджерах, сообщает ПАО "ВымпелКом". РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:40
2024-07-23T15:40
россия
вымпелком
билайн
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Билайн обновил сервис "Моя безопасность", который теперь защищает от телефонного мошенничества в самых популярных мессенджерах, сообщает ПАО "ВымпелКом".Клиенты билайна могут бесплатно активировать сервис в мобильном приложении оператора (18+)."Антифрод-платформа билайна мгновенно сверяет поступающие абоненту вызовы с актуальной базой данных самого оператора и его партнеров по борьбе с телефонным мошенничеством, включая данные Сбера и регуляторов рынка. В случае, если телефонный номер в этой базе промаркирован как однозначно мошеннический, входящие звонки с него будут заблокированы. В остальных случаях — помечены, как потенциально опасные, как в обычной сети, так и в мессенджерах", - поясняется в сообщении.Согласно собственным данным билайна, более 50% всех мошеннических телефонных звонков проводится именно через мессенджеры."Смещение мошеннических атак в мессенджеры логично, ведь мы в билайне, как и другие операторы, предприняли много усилий для решения этой проблемы в обычной сотовой сети. Появление защиты от мошенничества в мессенджерах — логичный шаг по обеспечению безопасности наших клиентов... Анализируем аномалии, создаем дополнительные периметры защиты и выстраиваем обмен информацией с банками и регуляторами рынка для обеспечения межотраслевой защиты", - отметила заместитель генерального директора, руководитель розничного бизнеса билайна Светлана Кирсанова.Оператор напоминает, что мошенники используют различные психологические приемы, такие как создание ощущения срочности или дефицита, а также игру на эмоциях, чтобы манипулировать людьми. Жертве дают понять, что она должна принять решение максимально быстро. Чтобы не стать жертвой мошенников, важно сохранять бдительность, критически оценивать поступающие информацию и предложения, и не сообщать личные данные, коды из смс и пароли. Если звонок вызывает у вас подозрения, лучше всего положить трубку и перезвонить в банк или своему оператору самостоятельно.Если вы уже передали мошенникам какую-либо информацию, незамедлительно обратитесь в Группу быстрого реагирования билайна по номеру 0611 или через чат в мобильном приложении, где вам оперативно помогут реальные сотрудники поддержки оператора.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneLt1nT3NMe
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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353
60
россия, вымпелком, билайн
Россия, ВымпелКом, Билайн

Билайн запустил защиту от телефонных мошенников в мессенджерах

© iStock.com / Sadi MariaОповещение об угрозе на экране смартфона
Оповещение об угрозе на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© iStock.com / Sadi Maria
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Билайн обновил сервис "Моя безопасность", который теперь защищает от телефонного мошенничества в самых популярных мессенджерах, сообщает ПАО "ВымпелКом".
Клиенты билайна могут бесплатно активировать сервис в мобильном приложении оператора (18+).
"Антифрод-платформа билайна мгновенно сверяет поступающие абоненту вызовы с актуальной базой данных самого оператора и его партнеров по борьбе с телефонным мошенничеством, включая данные Сбера и регуляторов рынка. В случае, если телефонный номер в этой базе промаркирован как однозначно мошеннический, входящие звонки с него будут заблокированы. В остальных случаях — помечены, как потенциально опасные, как в обычной сети, так и в мессенджерах", - поясняется в сообщении.
Согласно собственным данным билайна, более 50% всех мошеннических телефонных звонков проводится именно через мессенджеры.
"Смещение мошеннических атак в мессенджеры логично, ведь мы в билайне, как и другие операторы, предприняли много усилий для решения этой проблемы в обычной сотовой сети. Появление защиты от мошенничества в мессенджерах — логичный шаг по обеспечению безопасности наших клиентов... Анализируем аномалии, создаем дополнительные периметры защиты и выстраиваем обмен информацией с банками и регуляторами рынка для обеспечения межотраслевой защиты", - отметила заместитель генерального директора, руководитель розничного бизнеса билайна Светлана Кирсанова.
Оператор напоминает, что мошенники используют различные психологические приемы, такие как создание ощущения срочности или дефицита, а также игру на эмоциях, чтобы манипулировать людьми. Жертве дают понять, что она должна принять решение максимально быстро. Чтобы не стать жертвой мошенников, важно сохранять бдительность, критически оценивать поступающие информацию и предложения, и не сообщать личные данные, коды из смс и пароли. Если звонок вызывает у вас подозрения, лучше всего положить трубку и перезвонить в банк или своему оператору самостоятельно.
Если вы уже передали мошенникам какую-либо информацию, незамедлительно обратитесь в Группу быстрого реагирования билайна по номеру 0611 или через чат в мобильном приложении, где вам оперативно помогут реальные сотрудники поддержки оператора.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneLt1nT3NMe
 
РоссияВымпелКомБилайн
 
 
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