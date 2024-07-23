https://ria.ru/20240723/bespilotniki-1961356704.html
В Брянской области уничтожили два беспилотника
В Брянской области уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 23.07.2024
В Брянской области уничтожили два беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа над Севским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T03:36
2024-07-23T03:36
2024-07-23T03:36
специальная военная операция на украине
брянская область
севский район
александр богомаз
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа над Севским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Севским районом силами ПВО министерства обороны РФ", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. Пострадавших и разрушений нет, добавил он.
https://ria.ru/20240722/vsu-1961228137.html
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брянская область, севский район, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Севский район, Александр Богомаз
В Брянской области уничтожили два беспилотника
Губернатор Богомаз: над Севским районом Брянской области сбили два БПЛА ВСУ