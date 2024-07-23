https://ria.ru/20240723/bespilotnik-1961362800.html

При атаке БПЛА на автомобиль в Белгородской области ранены три человека

При атаке БПЛА на автомобиль в Белгородской области ранены три человека - РИА Новости, 23.07.2024

При атаке БПЛА на автомобиль в Белгородской области ранены три человека

Беспилотник ВСУ атаковал в белгородской Щетиновке движущийся по дороге легковой автомобиль, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T06:57

2024-07-23T06:57

2024-07-23T08:39

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал в белгородской Щетиновке движущийся по дороге легковой автомобиль, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."Ранены трое мужчин", — написал он.По словам губернатора, жители региона получили баротравмы и осколочные ранения. Они самостоятельно обратились в городскую больницу №2 Белгорода.Как указал Гладков, пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь, от госпитализации они отказались.

https://ria.ru/20240723/bespilotniki-1961356704.html

белгородская область

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район