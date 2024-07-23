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При атаке БПЛА на автомобиль в Белгородской области ранены три человека
При атаке БПЛА на автомобиль в Белгородской области ранены три человека - РИА Новости, 23.07.2024
При атаке БПЛА на автомобиль в Белгородской области ранены три человека
Беспилотник ВСУ атаковал в белгородской Щетиновке движущийся по дороге легковой автомобиль, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T06:57
2024-07-23T06:57
2024-07-23T08:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал в белгородской Щетиновке движущийся по дороге легковой автомобиль, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."Ранены трое мужчин", — написал он.По словам губернатора, жители региона получили баротравмы и осколочные ранения. Они самостоятельно обратились в городскую больницу №2 Белгорода.Как указал Гладков, пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь, от госпитализации они отказались.
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вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район
При атаке БПЛА на автомобиль в Белгородской области ранены три человека
В результате атаки БПЛА на автомобиль в Белгородской области ранены три человека