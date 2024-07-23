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В Белгородской области ограничивают въезд в 14 приграничных сел - РИА Новости, 23.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:26 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/belgorodskaya_oblast-1961349500.html
В Белгородской области ограничивают въезд в 14 приграничных сел
В Белгородской области ограничивают въезд в 14 приграничных сел - РИА Новости, 23.07.2024
В Белгородской области ограничивают въезд в 14 приграничных сел
Контрольно-пропускные пункты с 23 июля установят в 14 приграничных населенных пунктах Белгородской области, где оперативная обстановка складывается сложно. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T00:26
2024-07-23T00:26
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 23 июл – РИА Новости. Контрольно-пропускные пункты с 23 июля установят в 14 приграничных населенных пунктах Белгородской области, где оперативная обстановка складывается сложно. Как информировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, под действие новых мер попадают следующие населенные пункты в пяти приграничных муниципалитетах: Красное, Мухин, Панков, Ленинский, Первомайский в Шебекинском горокруге, в Грайворонском округе село Безыменое и поселок Горьковский, село Богун-Городок Борисовского района, села Поповка, Прилесье, Демидовка в Краснояружском районе и в Белгородском районе - Щетиновка, Валковский, Вергилевка. По словам губернатора, на въездах будут установлены контрольно-пропускные пункты, нести в них службу будут представители силовых структур. Въезд общественного транспорта, включая такси, будет запрещен. Если жители захотят приехать, то им нужно будет подать заявку главам поселений. Как отметил Гладков, пропускать будут только взрослых мужчин по жесткому регламенту: в бронированном автомобиле с РЭБом, в средствах индивидуальной защиты — бронежилете и каске — и в сопровождении военных и представителей муниципалитетов, в том числе самообороны. Оставленные дома, как подчеркнул Гладков, будут охраняться силами министерства обороны по согласованному порядку и графику. Жителям, которые приняли решение выехать из своих домов, приостанавливается начисление коммунальных платежей. Он уточнил, что оплата за потребленные ресурсы - газ, воду, электроэнергию - будет производиться по показаниям счетчиков.
https://ria.ru/20240722/muzhchina-1961318540.html
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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области ограничивают въезд в 14 приграничных сел

В Белгородской области с 23 июля ограничивают въезд в 14 приграничных сел

© РИА Новости / Валерий Морев | Перейти в медиабанкТаможенный пункт пропуска "Щебекино" на российско-украинской границе
Таможенный пункт пропуска Щебекино на российско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Валерий Морев
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Таможенный пункт пропуска "Щебекино" на российско-украинской границе. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 23 июл – РИА Новости. Контрольно-пропускные пункты с 23 июля установят в 14 приграничных населенных пунктах Белгородской области, где оперативная обстановка складывается сложно.
Как информировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, под действие новых мер попадают следующие населенные пункты в пяти приграничных муниципалитетах: Красное, Мухин, Панков, Ленинский, Первомайский в Шебекинском горокруге, в Грайворонском округе село Безыменое и поселок Горьковский, село Богун-Городок Борисовского района, села Поповка, Прилесье, Демидовка в Краснояружском районе и в Белгородском районе - Щетиновка, Валковский, Вергилевка.
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По словам губернатора, на въездах будут установлены контрольно-пропускные пункты, нести в них службу будут представители силовых структур. Въезд общественного транспорта, включая такси, будет запрещен. Если жители захотят приехать, то им нужно будет подать заявку главам поселений. Как отметил Гладков, пропускать будут только взрослых мужчин по жесткому регламенту: в бронированном автомобиле с РЭБом, в средствах индивидуальной защиты — бронежилете и каске — и в сопровождении военных и представителей муниципалитетов, в том числе самообороны.
Оставленные дома, как подчеркнул Гладков, будут охраняться силами министерства обороны по согласованному порядку и графику. Жителям, которые приняли решение выехать из своих домов, приостанавливается начисление коммунальных платежей. Он уточнил, что оплата за потребленные ресурсы - газ, воду, электроэнергию - будет производиться по показаниям счетчиков.
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