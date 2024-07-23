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Глава белгородских мусульман прокомментировал несостоявшийся теракт - РИА Новости, 23.07.2024
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13:08 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/belgorod-1961439233.html
Глава белгородских мусульман прокомментировал несостоявшийся теракт
Глава белгородских мусульман прокомментировал несостоявшийся теракт - РИА Новости, 23.07.2024
Глава белгородских мусульман прокомментировал несостоявшийся теракт
Террористам никогда не удастся поссорить мусульман с православными и представителями других вер, проживающими в Белгороде, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:08
2024-07-23T13:08
белгород
россия
белгородская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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БЕЛГОРОД, 23 июл – РИА Новости. Террористам никогда не удастся поссорить мусульман с православными и представителями других вер, проживающими в Белгороде, заявил РИА Новости председатель мусульман Белгорода и Белгородской области Гаджирамазан Рамазанов. ФСБ во вторник сообщила, что в Мариуполе задержаны местные жители, граждане России 1986 и 1993 годов рождения, планировавшие по указанию спецслужб Украины поджог мечети в Белгороде. Они дали признательные показания и арестованы. По словам одного из задержанных, целью теракта было "столкнуть христиан и мусульман в России, дабы разжечь вражду между ними". "Основная задача у них посеять рознь между православными и мусульманами. Им это не удастся, потому что (сильна – ред.) дружба наша с православными и теми людьми, которые живут у нас в городе… Потому что мы к друг другу ходим в гости, друг друга уважаем, посещаем праздники. Дети наши общаются. Это просто физически невозможно, и никто это (посеять рознь – ред.) не сможет сделать", - сказал Рамазанов.
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Кадры с мечетью в Белгороде, которую хотели поджечь террористы
Мечеть в Белгороде, которую хотели поджечь террористы, расположена над автомойкой, ее имам позволил корреспонденту РИА Новости снять видео изнутри, но обсуждать эту историю не стал. О предотвращении теракта во вторник сообщила ФСБ, задержаны двое подозреваемых. Мечеть расположена на окраине Белгорода, комментировать произошедшее имам не стал, подчеркнув, что его "дело только молиться".
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белгород, россия, белгородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Белгород, Россия, Белгородская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Глава белгородских мусульман прокомментировал несостоявшийся теракт

Глава мусульман Белгорода: террористам не удастся поссорить христиан и мусульман

Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 23 июл – РИА Новости. Террористам никогда не удастся поссорить мусульман с православными и представителями других вер, проживающими в Белгороде, заявил РИА Новости председатель мусульман Белгорода и Белгородской области Гаджирамазан Рамазанов.
ФСБ во вторник сообщила, что в Мариуполе задержаны местные жители, граждане России 1986 и 1993 годов рождения, планировавшие по указанию спецслужб Украины поджог мечети в Белгороде. Они дали признательные показания и арестованы. По словам одного из задержанных, целью теракта было "столкнуть христиан и мусульман в России, дабы разжечь вражду между ними".
"Основная задача у них посеять рознь между православными и мусульманами. Им это не удастся, потому что (сильна – ред.) дружба наша с православными и теми людьми, которые живут у нас в городе… Потому что мы к друг другу ходим в гости, друг друга уважаем, посещаем праздники. Дети наши общаются. Это просто физически невозможно, и никто это (посеять рознь – ред.) не сможет сделать", - сказал Рамазанов.
ФСБ России пресекла теракт в Республике Адыгея - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
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БелгородРоссияБелгородская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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