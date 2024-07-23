https://ria.ru/20240723/belgorod-1961439233.html

Глава белгородских мусульман прокомментировал несостоявшийся теракт

Глава белгородских мусульман прокомментировал несостоявшийся теракт - РИА Новости, 23.07.2024

Глава белгородских мусульман прокомментировал несостоявшийся теракт

Террористам никогда не удастся поссорить мусульман с православными и представителями других вер, проживающими в Белгороде, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T13:08

2024-07-23T13:08

2024-07-23T13:08

белгород

россия

белгородская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961420048_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4d9dcb090a62f9463d489f351d414584.jpg

БЕЛГОРОД, 23 июл – РИА Новости. Террористам никогда не удастся поссорить мусульман с православными и представителями других вер, проживающими в Белгороде, заявил РИА Новости председатель мусульман Белгорода и Белгородской области Гаджирамазан Рамазанов. ФСБ во вторник сообщила, что в Мариуполе задержаны местные жители, граждане России 1986 и 1993 годов рождения, планировавшие по указанию спецслужб Украины поджог мечети в Белгороде. Они дали признательные показания и арестованы. По словам одного из задержанных, целью теракта было "столкнуть христиан и мусульман в России, дабы разжечь вражду между ними". "Основная задача у них посеять рознь между православными и мусульманами. Им это не удастся, потому что (сильна – ред.) дружба наша с православными и теми людьми, которые живут у нас в городе… Потому что мы к друг другу ходим в гости, друг друга уважаем, посещаем праздники. Дети наши общаются. Это просто физически невозможно, и никто это (посеять рознь – ред.) не сможет сделать", - сказал Рамазанов.

https://ria.ru/20240711/fsb-1958979560.html

белгород

россия

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с мечетью в Белгороде, которую хотели поджечь террористы Мечеть в Белгороде, которую хотели поджечь террористы, расположена над автомойкой, ее имам позволил корреспонденту РИА Новости снять видео изнутри, но обсуждать эту историю не стал. О предотвращении теракта во вторник сообщила ФСБ, задержаны двое подозреваемых. Мечеть расположена на окраине Белгорода, комментировать произошедшее имам не стал, подчеркнув, что его "дело только молиться". 2024-07-23T13:08 true PT0M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, россия, белгородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия