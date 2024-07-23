https://ria.ru/20240723/baykersha-1961487414.html
Появились кадры с места гибели российской байкерши в Турции
Появились кадры с места гибели российской байкерши в Турции - РИА Новости, 23.07.2024
Появились кадры с места гибели российской байкерши в Турции
Появились кадры с места аварии в Турции, в которой погибла россиянка Татьяна Озолина, известная в соцсетях байкерша под ником МотоТаня, снимки опубликованы... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:13
2024-07-23T15:13
2024-07-23T15:17
в мире
турция
мугла (провинция)
измир
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Появились кадры с места аварии в Турции, в которой погибла россиянка Татьяна Озолина, известная в соцсетях байкерша под ником МотоТаня, снимки опубликованы турецким изданием KaryaHaber.На кадрах запечатлен красный мотоцикл Озолиной, попавший в смертельное ДТП. На мотоцикле заметны следы тяжелых повреждений, а некоторые детали разбросаны по земле.Как сообщило в ночь на вторник агентство Anadolu, Озолина погибла в турецкой провинции Мугла — ее мотоцикл столкнулся с другим байком. Девушка скончалась на месте происшествия.У Озолиной почти миллион подписчиков в Instagram* и около двух миллионов — на YouTube. Последняя ее публикация в Instagram* появилась около 10:00 в понедельник (время совпадает с мск), она была сделана в турецком городе Измир. По информации СМИ, она путешествовала по Турции и подробно освещала поездку в соцсетях.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240723/post-1961356817.html
турция
мугла (провинция)
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в мире, турция, мугла (провинция), измир
В мире, Турция, Мугла (провинция), Измир
Появились кадры с места гибели российской байкерши в Турции
Опубликованы кадры с места ДТП в Турции, в котором погибла российская байкерша