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Появились кадры с места гибели российской байкерши в Турции - РИА Новости, 23.07.2024
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15:13 23.07.2024 (обновлено: 15:17 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/baykersha-1961487414.html
Появились кадры с места гибели российской байкерши в Турции
Появились кадры с места гибели российской байкерши в Турции - РИА Новости, 23.07.2024
Появились кадры с места гибели российской байкерши в Турции
Появились кадры с места аварии в Турции, в которой погибла россиянка Татьяна Озолина, известная в соцсетях байкерша под ником МотоТаня, снимки опубликованы... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:13
2024-07-23T15:17
в мире
турция
мугла (провинция)
измир
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Появились кадры с места аварии в Турции, в которой погибла россиянка Татьяна Озолина, известная в соцсетях байкерша под ником МотоТаня, снимки опубликованы турецким изданием KaryaHaber.На кадрах запечатлен красный мотоцикл Озолиной, попавший в смертельное ДТП. На мотоцикле заметны следы тяжелых повреждений, а некоторые детали разбросаны по земле.Как сообщило в ночь на вторник агентство Anadolu, Озолина погибла в турецкой провинции Мугла — ее мотоцикл столкнулся с другим байком. Девушка скончалась на месте происшествия.У Озолиной почти миллион подписчиков в Instagram* и около двух миллионов — на YouTube. Последняя ее публикация в Instagram* появилась около 10:00 в понедельник (время совпадает с мск), она была сделана в турецком городе Измир. По информации СМИ, она путешествовала по Турции и подробно освещала поездку в соцсетях.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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турция
мугла (провинция)
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в мире, турция, мугла (провинция), измир
В мире, Турция, Мугла (провинция), Измир
Появились кадры с места гибели российской байкерши в Турции

Опубликованы кадры с места ДТП в Турции, в котором погибла российская байкерша

© Фото опубликовано турецкими СМИМесто ДТП с участием Татьяны Озолиной в Турции
Место ДТП с участием Татьяны Озолиной в Турции - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото опубликовано турецкими СМИ
Место ДТП с участием Татьяны Озолиной в Турции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Появились кадры с места аварии в Турции, в которой погибла россиянка Татьяна Озолина, известная в соцсетях байкерша под ником МотоТаня, снимки опубликованы турецким изданием KaryaHaber.
На кадрах запечатлен красный мотоцикл Озолиной, попавший в смертельное ДТП. На мотоцикле заметны следы тяжелых повреждений, а некоторые детали разбросаны по земле.
© Фото опубликовано турецкими СМИМесто ДТП с участием Татьяны Озолиной в Турции
Место ДТП с участием Татьяны Озолиной в Турции - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото опубликовано турецкими СМИ
Место ДТП с участием Татьяны Озолиной в Турции
Как сообщило в ночь на вторник агентство Anadolu, Озолина погибла в турецкой провинции Мугла — ее мотоцикл столкнулся с другим байком. Девушка скончалась на месте происшествия.
У Озолиной почти миллион подписчиков в Instagram* и около двух миллионов — на YouTube. Последняя ее публикация в Instagram* появилась около 10:00 в понедельник (время совпадает с мск), она была сделана в турецком городе Измир. По информации СМИ, она путешествовала по Турции и подробно освещала поездку в соцсетях.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Татьяна Озолина - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Погибшая блогер-байкерша хотела "покорить Турцию" на мотоцикле
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В миреТурцияМугла (провинция)Измир
 
 
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