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Байден всегда считал Харрис готовой встать во главе США, заявил Белый дом - РИА Новости, 23.07.2024
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18:34 23.07.2024 (обновлено: 18:42 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/bayden-1961547122.html
Байден всегда считал Харрис готовой встать во главе США, заявил Белый дом
Байден всегда считал Харрис готовой встать во главе США, заявил Белый дом - РИА Новости, 23.07.2024
Байден всегда считал Харрис готовой встать во главе США, заявил Белый дом
Президент США Джо Байден с самого начала своего президентского срока считал вице-президента Камалу Харрис готовой встать во главу страны, заявила... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T18:34
2024-07-23T18:42
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выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден с самого начала своего президентского срока считал вице-президента Камалу Харрис готовой встать во главу страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Он выбрал Камалу Харрис в вице-президенты, поскольку с первого дня верил, что она будет способна руководить", - сообщила она в эфире телеканал ABC News.По словам Жан-Пьер, Байден считает Харрис "подходящим человеком" для того, чтобы возглавить кампанию Демократической партии.Представитель Белого дома добавила, что, хотя Байден и вышел из предвыборной гонки, его работа на посту президента не окончена, глава государства намерен довести ее до конца перед уходом.
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в мире, сша, президентские выборы в сша, джо байден, камала харрис, карин жан-пьер, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Президентские выборы в США, Джо Байден, Камала Харрис, Карин Жан-Пьер, Выборы президента США — 2024
Байден всегда считал Харрис готовой встать во главе США, заявил Белый дом

Белый дом: Байден считает Харрис подходящей кандидатурой на пост президента США

© AP Photo / Carolyn KasterДжо Байден и Камала Харрис
Джо Байден и Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Джо Байден и Камала Харрис . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден с самого начала своего президентского срока считал вице-президента Камалу Харрис готовой встать во главу страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«
"Он выбрал Камалу Харрис в вице-президенты, поскольку с первого дня верил, что она будет способна руководить", - сообщила она в эфире телеканал ABC News.
По словам Жан-Пьер, Байден считает Харрис "подходящим человеком" для того, чтобы возглавить кампанию Демократической партии.
Представитель Белого дома добавила, что, хотя Байден и вышел из предвыборной гонки, его работа на посту президента не окончена, глава государства намерен довести ее до конца перед уходом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
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В миреСШАПрезидентские выборы в СШАДжо БайденКамала ХаррисКарин Жан-ПьерВыборы президента США — 2024
 
 
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