https://ria.ru/20240723/bayden-1961547122.html

Байден всегда считал Харрис готовой встать во главе США, заявил Белый дом

Байден всегда считал Харрис готовой встать во главе США, заявил Белый дом - РИА Новости, 23.07.2024

Байден всегда считал Харрис готовой встать во главе США, заявил Белый дом

Президент США Джо Байден с самого начала своего президентского срока считал вице-президента Камалу Харрис готовой встать во главу страны, заявила... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T18:34

2024-07-23T18:34

2024-07-23T18:42

в мире

сша

президентские выборы в сша

джо байден

камала харрис

карин жан-пьер

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576017448_0:0:2421:1361_1920x0_80_0_0_d1e549a1c81da53474523d53f6400ecc.jpg

ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден с самого начала своего президентского срока считал вице-президента Камалу Харрис готовой встать во главу страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Он выбрал Камалу Харрис в вице-президенты, поскольку с первого дня верил, что она будет способна руководить", - сообщила она в эфире телеканал ABC News.По словам Жан-Пьер, Байден считает Харрис "подходящим человеком" для того, чтобы возглавить кампанию Демократической партии.Представитель Белого дома добавила, что, хотя Байден и вышел из предвыборной гонки, его работа на посту президента не окончена, глава государства намерен довести ее до конца перед уходом.

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, президентские выборы в сша, джо байден, камала харрис, карин жан-пьер, выборы президента сша — 2024