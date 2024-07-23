https://ria.ru/20240723/bayden-1961547122.html
Байден всегда считал Харрис готовой встать во главе США, заявил Белый дом
Байден всегда считал Харрис готовой встать во главе США, заявил Белый дом - РИА Новости, 23.07.2024
Байден всегда считал Харрис готовой встать во главе США, заявил Белый дом
Президент США Джо Байден с самого начала своего президентского срока считал вице-президента Камалу Харрис готовой встать во главу страны, заявила... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T18:34
2024-07-23T18:34
2024-07-23T18:42
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден с самого начала своего президентского срока считал вице-президента Камалу Харрис готовой встать во главу страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Он выбрал Камалу Харрис в вице-президенты, поскольку с первого дня верил, что она будет способна руководить", - сообщила она в эфире телеканал ABC News.По словам Жан-Пьер, Байден считает Харрис "подходящим человеком" для того, чтобы возглавить кампанию Демократической партии.Представитель Белого дома добавила, что, хотя Байден и вышел из предвыборной гонки, его работа на посту президента не окончена, глава государства намерен довести ее до конца перед уходом.
https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В мире, США, Президентские выборы в США, Джо Байден, Камала Харрис, Карин Жан-Пьер, Выборы президента США — 2024
Байден всегда считал Харрис готовой встать во главе США, заявил Белый дом
Белый дом: Байден считает Харрис подходящей кандидатурой на пост президента США