https://ria.ru/20240723/bayden-1961536712.html

Байден выступит с речью, посвященной выходу из президентской гонки

Байден выступит с речью, посвященной выходу из президентской гонки - РИА Новости, 23.07.2024

Байден выступит с речью, посвященной выходу из президентской гонки

Президент США Джо Байден в среду намерен выступить с обращением, посвященным его недавнему решению выйти из гонки за переизбрание на высший государственный... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T17:55

2024-07-23T17:55

2024-07-23T18:04

сша

президентские выборы в сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду намерен выступить с обращением, посвященным его недавнему решению выйти из гонки за переизбрание на высший государственный пост, пишет газета Washington Post со ссылкой на информированный источник. Это станет первым публичным выступлением главы государства со дня, когда стало известно о его решении прекратить борьбу за президентский пост предстоящей осенью. На протяжении минувшей недели Байден находился на самоизоляции в своей загородной резиденции после выявления у него коронавируса, что породило многочисленные пересуды о состоянии здоровья американского лидера.Подробности предстоящего обращения Байдена пока не раскрываются.

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, президентские выборы в сша, джо байден