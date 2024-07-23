https://ria.ru/20240723/bayden-1961536712.html
Байден выступит с речью, посвященной выходу из президентской гонки
Байден выступит с речью, посвященной выходу из президентской гонки - РИА Новости, 23.07.2024
Байден выступит с речью, посвященной выходу из президентской гонки
Президент США Джо Байден в среду намерен выступить с обращением, посвященным его недавнему решению выйти из гонки за переизбрание на высший государственный... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T17:55
2024-07-23T17:55
2024-07-23T18:04
сша
президентские выборы в сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду намерен выступить с обращением, посвященным его недавнему решению выйти из гонки за переизбрание на высший государственный пост, пишет газета Washington Post со ссылкой на информированный источник. Это станет первым публичным выступлением главы государства со дня, когда стало известно о его решении прекратить борьбу за президентский пост предстоящей осенью. На протяжении минувшей недели Байден находился на самоизоляции в своей загородной резиденции после выявления у него коронавируса, что породило многочисленные пересуды о состоянии здоровья американского лидера.Подробности предстоящего обращения Байдена пока не раскрываются.
https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, президентские выборы в сша, джо байден
США, Президентские выборы в США, Джо Байден
Байден выступит с речью, посвященной выходу из президентской гонки
WP: Байден выступит с речью, посвященной решению выйти из президентской гонки