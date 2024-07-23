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Эксперты оценили вероятность отставки Байдена до конца срока - РИА Новости, 23.07.2024
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17:52 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/bayden-1961535447.html
Эксперты оценили вероятность отставки Байдена до конца срока
Эксперты оценили вероятность отставки Байдена до конца срока - РИА Новости, 23.07.2024
Эксперты оценили вероятность отставки Байдена до конца срока
Президент США Джо Байден вряд ли уйдет в отставку до официального окончания своего президентского срока, несмотря на выход из президентской гонки, считают... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T17:52
2024-07-23T17:52
в мире
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден вряд ли уйдет в отставку до официального окончания своего президентского срока, несмотря на выход из президентской гонки, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Байден 21 июля сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов. При этом сразу же после известия о выходе Байдена из гонки спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал Байдена также покинуть пост главы государства. Позднее сенатор-республиканец Эрик Шмитт, призвал администрацию применить 25-ю поправку к Конституции в отношении президента Джо Байдена, объявив его неспособным исполнять обязанности и тем самым принудив его уйти в отставку. "Если только здоровье не оставит ему выбора, то Байден очень вряд ли уйдет в отставку до окончания своего срока. Очень странно, однако, что Байден до сих пор (по состоянию на вечер понедельника - ред.) не сделал публичного заявления на камеру", - заявил агентству почетный профессор политологии Колорадского колледжа Дэвид Хендриксон. Байден остается на изоляции с прошлой недели из-за обнаруженного у него коронавируса. За последние дни американский президент ни разу не появлялся на публике, что вызывает все больше вопросов в американском обществе и политическом пространстве. В частности, конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт в понедельник потребовала от Байдена до конца дня доказать, что он жив, на фоне спекуляций о состоянии его здоровья. "Я был бы очень, очень удивлен, если Байден ушел бы в отставку до момента завершения его президентского срока. Однако очень даже возможно - а скорее всего так и будет - что другие члены его администрации станут более значимыми лицами в принятии политических решений и тем самым облегчат административную нагрузку, лежащую на президенте", - сказал профессор государственного управления Корнеллского университета Ричард Бенсел. Преподаватель политологии Калифорнийского технологического института Родерик Кивиет подобным образом выразил сомнения в том, что Байден уйдет в отставку, однако сказал об этом с оговоркой, что мир американской политики "в эти дни весьма сильно сошел с ума". Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы.
https://ria.ru/20240723/bayden-1961535197.html
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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Эксперты оценили вероятность отставки Байдена до конца срока

Эксперты: Байден вряд ли уйдет в отставку до окончания президентского срока

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден вряд ли уйдет в отставку до официального окончания своего президентского срока, несмотря на выход из президентской гонки, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Байден 21 июля сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов. При этом сразу же после известия о выходе Байдена из гонки спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал Байдена также покинуть пост главы государства. Позднее сенатор-республиканец Эрик Шмитт, призвал администрацию применить 25-ю поправку к Конституции в отношении президента Джо Байдена, объявив его неспособным исполнять обязанности и тем самым принудив его уйти в отставку.
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"Если только здоровье не оставит ему выбора, то Байден очень вряд ли уйдет в отставку до окончания своего срока. Очень странно, однако, что Байден до сих пор (по состоянию на вечер понедельника - ред.) не сделал публичного заявления на камеру", - заявил агентству почетный профессор политологии Колорадского колледжа Дэвид Хендриксон.
Байден остается на изоляции с прошлой недели из-за обнаруженного у него коронавируса. За последние дни американский президент ни разу не появлялся на публике, что вызывает все больше вопросов в американском обществе и политическом пространстве. В частности, конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт в понедельник потребовала от Байдена до конца дня доказать, что он жив, на фоне спекуляций о состоянии его здоровья.
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"Я был бы очень, очень удивлен, если Байден ушел бы в отставку до момента завершения его президентского срока. Однако очень даже возможно - а скорее всего так и будет - что другие члены его администрации станут более значимыми лицами в принятии политических решений и тем самым облегчат административную нагрузку, лежащую на президенте", - сказал профессор государственного управления Корнеллского университета Ричард Бенсел.
Преподаватель политологии Калифорнийского технологического института Родерик Кивиет подобным образом выразил сомнения в том, что Байден уйдет в отставку, однако сказал об этом с оговоркой, что мир американской политики "в эти дни весьма сильно сошел с ума".
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы.
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