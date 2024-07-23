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СМИ: давление однопартийцев вызвало у Байдена гнев и паранойю - РИА Новости, 23.07.2024
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02:57 23.07.2024 (обновлено: 03:00 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/bayden-1961355227.html
СМИ: давление однопартийцев вызвало у Байдена гнев и паранойю
СМИ: давление однопартийцев вызвало у Байдена гнев и паранойю - РИА Новости, 23.07.2024
СМИ: давление однопартийцев вызвало у Байдена гнев и паранойю
Президент США Джо Байден проявлял чувства сильного разочарования, паранойи и гнева под давлением других демократов, требовавших его снять кандидатуру с выборов, РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T02:57
2024-07-23T03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден проявлял чувства сильного разочарования, паранойи и гнева под давлением других демократов, требовавших его снять кандидатуру с выборов, сообщает издание New York Post со ссылкой на неназванных инсайдеров. "Инсайдер ... ясно дал понять, какие гнев, паранойю и разочарование проявлял Байден, пока партийная элита кружила вокруг него и оказывала давление", - пишет издание. Согласно статье, Байден при этом продолжал до последнего сопротивляться однопартийцам, пока те на протяжении нескольких недель задействовали план "дворцового переворота" против президента с целью заставить его снять кандидатуру с президентских выборов. План, по словам инсайдеров, в том числе предусматривал применение 25-й поправки к конституции США против Байдена: согласно ей, вице-президент и кабинет министров имеют право объявить президента неспособным далее исполнять обязанности и принудить его уйти в отставку - в таком случае, президентский пост автоматически перешел бы к вице-президенту Камале Харрис. Источники также сообщают, что несмотря на поддержку Харрис со стороны Байдена, демократам вместо нее "будет настоятельно рекомендовано" поддержать сенатора от штата Аризона Марка Келли в качестве кандидата в президенты на национальном партийном съезде в августе. Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
https://ria.ru/20240722/bayden-1961334764.html
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сша, аризона, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Аризона, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, В мире
СМИ: давление однопартийцев вызвало у Байдена гнев и паранойю

NYP: Байден проявлял гнев, паранойю и разочарование из-за давления однопартийцев

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашигтоне
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашигтоне - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашигтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден проявлял чувства сильного разочарования, паранойи и гнева под давлением других демократов, требовавших его снять кандидатуру с выборов, сообщает издание New York Post со ссылкой на неназванных инсайдеров.
"Инсайдер ... ясно дал понять, какие гнев, паранойю и разочарование проявлял Байден, пока партийная элита кружила вокруг него и оказывала давление", - пишет издание.
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Согласно статье, Байден при этом продолжал до последнего сопротивляться однопартийцам, пока те на протяжении нескольких недель задействовали план "дворцового переворота" против президента с целью заставить его снять кандидатуру с президентских выборов. План, по словам инсайдеров, в том числе предусматривал применение 25-й поправки к конституции США против Байдена: согласно ей, вице-президент и кабинет министров имеют право объявить президента неспособным далее исполнять обязанности и принудить его уйти в отставку - в таком случае, президентский пост автоматически перешел бы к вице-президенту Камале Харрис.
Источники также сообщают, что несмотря на поддержку Харрис со стороны Байдена, демократам вместо нее "будет настоятельно рекомендовано" поддержать сенатора от штата Аризона Марка Келли в качестве кандидата в президенты на национальном партийном съезде в августе.
Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
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