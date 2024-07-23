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Раскрыто, что будет с кредитами, если банки начнут штрафовать за обман - РИА Новости, 23.07.2024
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02:15 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/banki-1961354113.html
Раскрыто, что будет с кредитами, если банки начнут штрафовать за обман
Раскрыто, что будет с кредитами, если банки начнут штрафовать за обман - РИА Новости, 23.07.2024
Раскрыто, что будет с кредитами, если банки начнут штрафовать за обман
Штрафы для банков за обман потребителей могут увеличить в десять раз с 2025 года. К чему это приведет и как отразится на кредитных ставках, рассказал агентству... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T02:15
2024-07-23T02:15
экономика
анатолий аксаков
госдума рф
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Штрафы для банков за обман потребителей могут увеличить в десять раз с 2025 года. К чему это приведет и как отразится на кредитных ставках, рассказал агентству "Прайм" партнер, руководитель практик “Банкротство” и “Споры” юридической фирмы Bishenov&amp;Partners Алексей Клюев.Норму готовят ко внесению в Госдуму. Штраф за навязывание дополнительных услуг планируется установить на уровне 0,1% от капитала, уточнил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.Однако, по мнению Клюева, радоваться, что произвол "жадных банкиров" прекратится, преждевременно. Вероятно, они компенсируют издержки за счет повышения процентной ставки по кредитам. Это означает, что займы окажутся еще менее выгодными для потребителя.Для увеличения прибыли банки могут повысить комиссии за услуги и операции, а также активизировать предложение цифровых продуктов. Благо современные технологии предлагают для этого массу возможностей. При этом ужесточение ответственности должно сделать финансовый рынок более прозрачным и сбалансированным, заключил Клюев.
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экономика, анатолий аксаков, госдума рф
Экономика, Анатолий Аксаков, Госдума РФ
Раскрыто, что будет с кредитами, если банки начнут штрафовать за обман

Юрист Клюев: банки могут повысить ставки из-за штрафов за обман клиентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Штрафы для банков за обман потребителей могут увеличить в десять раз с 2025 года. К чему это приведет и как отразится на кредитных ставках, рассказал агентству "Прайм" партнер, руководитель практик “Банкротство” и “Споры” юридической фирмы Bishenov&Partners Алексей Клюев.
Норму готовят ко внесению в Госдуму. Штраф за навязывание дополнительных услуг планируется установить на уровне 0,1% от капитала, уточнил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.
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Однако, по мнению Клюева, радоваться, что произвол "жадных банкиров" прекратится, преждевременно. Вероятно, они компенсируют издержки за счет повышения процентной ставки по кредитам. Это означает, что займы окажутся еще менее выгодными для потребителя.
Для увеличения прибыли банки могут повысить комиссии за услуги и операции, а также активизировать предложение цифровых продуктов. Благо современные технологии предлагают для этого массу возможностей. При этом ужесточение ответственности должно сделать финансовый рынок более прозрачным и сбалансированным, заключил Клюев.
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