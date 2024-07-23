https://ria.ru/20240723/avtovaz-1961420629.html

"АвтоВАЗ" запустил маркетплейс по продаже автомобилей с пробегом Lada

"АвтоВАЗ" запустил маркетплейс по продаже автомобилей с пробегом Lada - РИА Новости, 23.07.2024

"АвтоВАЗ" запустил маркетплейс по продаже автомобилей с пробегом Lada

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей "АвтоВАЗ" и его специализированный банк - "Авто Финанс Банк" - запустили маркетплейс по продаже... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T12:17

2024-07-23T12:17

2024-07-23T12:17

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авто

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автоваз

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Крупнейший российский производитель легковых автомобилей "АвтоВАЗ" и его специализированный банк - "Авто Финанс Банк" - запустили маркетплейс по продаже автомобилей с пробегом Lada и других брендов с возможностью оформления кредита и страховки, сообщил "АвтоВАЗ". "АО "АвтоВАЗ" и "Авто Финанс Банк" объявляют о запуске программы по развитию бизнеса автомобилей с пробегом Restart. Restart представляет собой экосистему, которая объединяет программу сертификации автомобилей с пробегом Lada или других автомобильных брендов, онлайн маркетплейс автомобилей с пробегом restart.auto и кредитные и страховые продукты Restart Finance", - говорится в сообщении автопроизводителя. Программа, уточняет "АвтоВАЗ", включает возможность выбора автомобиля с пробегом онлайн, кредитное предложение от "Авто Финанс Банка", постгарантийную поддержку от официального дилера Lada. Автомобили, сертифицированные по программе Restart, проходят тщательную проверку технического состояния и предпродажную подготовку, после чего получают один год продленной гарантии на автомобиль от страхового партнера. "С июля автомобили Lada доступны к покупке по программе Restart в официальных дилерских центрах в 30 регионах РФ. В дальнейшем предложение станет доступно во всей дилерской сети бренда", - добавляется в сообщении.

https://radiosputnik.ru/20240716/putin-1959989150.html

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экономика, авто, россия, автоваз, lada vesta