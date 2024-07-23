https://ria.ru/20240723/avtomobili-vezdekhody-1961523345.html

Пермский край отправил бойцам в зону СВО три автомобиля-вездехода

Пермский край отправил бойцам в зону СВО три автомобиля-вездехода - РИА Новости, 23.07.2024

Пермский край отправил бойцам в зону СВО три автомобиля-вездехода

Пермский край отправил бойцам в зону СВО три автомобиля-вездехода, а также инструменты, технику и другие вещи, всего более 25 тонн, сообщил губернатор Дмитрий... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T17:14

2024-07-23T17:14

2024-07-23T17:14

надежные люди

пермский край

россия

дмитрий махонин

гуманитарная помощь

сво

уаз (автомобиль)

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ПЕРМЬ, 23 июл — РИА Новости. Пермский край отправил бойцам в зону СВО три автомобиля-вездехода, а также инструменты, технику и другие вещи, всего более 25 тонн, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. "Ежедневно помогаем нашим землякам в зоне спецоперации. Сегодня отправили бойцам еще три автомобиля высокой проходимости - "Ниву" и два УАЗа. Помимо этого, все автомобили загрузили гумпомощью по заявкам военнослужащих", - написал Махонин в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что в посылках также инструменты, техника и другие вещи. Общий вес груза, который отправится на Донецкое, Запорожское и Луганское направления, составил более 25 тонн. Махонин также поблагодарил пермяков и общественные организации за помощь и неравнодушие. Ранее регион направили в зону СВО автомобиль УАЗ, квадрокоптер и музыкальные инструменты для военнослужащих-музыкантов, а пермские приставы отчитались о передаче Минобороны РФ 24 автомобилей, владельцы которых были осуждены за вождение в нетрезвом виде.

https://ria.ru/20230919/urozhay-1897164167.html

пермский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пермский край, россия, дмитрий махонин, гуманитарная помощь, сво, уаз (автомобиль)