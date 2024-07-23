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Пермский край отправил бойцам в зону СВО три автомобиля-вездехода - РИА Новости, 23.07.2024
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Надежные люди
 
17:14 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/avtomobili-vezdekhody-1961523345.html
Пермский край отправил бойцам в зону СВО три автомобиля-вездехода
Пермский край отправил бойцам в зону СВО три автомобиля-вездехода - РИА Новости, 23.07.2024
Пермский край отправил бойцам в зону СВО три автомобиля-вездехода
Пермский край отправил бойцам в зону СВО три автомобиля-вездехода, а также инструменты, технику и другие вещи, всего более 25 тонн, сообщил губернатор Дмитрий... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T17:14
2024-07-23T17:14
надежные люди
пермский край
россия
дмитрий махонин
гуманитарная помощь
сво
уаз (автомобиль)
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ПЕРМЬ, 23 июл — РИА Новости. Пермский край отправил бойцам в зону СВО три автомобиля-вездехода, а также инструменты, технику и другие вещи, всего более 25 тонн, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. "Ежедневно помогаем нашим землякам в зоне спецоперации. Сегодня отправили бойцам еще три автомобиля высокой проходимости - "Ниву" и два УАЗа. Помимо этого, все автомобили загрузили гумпомощью по заявкам военнослужащих", - написал Махонин в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что в посылках также инструменты, техника и другие вещи. Общий вес груза, который отправится на Донецкое, Запорожское и Луганское направления, составил более 25 тонн. Махонин также поблагодарил пермяков и общественные организации за помощь и неравнодушие. Ранее регион направили в зону СВО автомобиль УАЗ, квадрокоптер и музыкальные инструменты для военнослужащих-музыкантов, а пермские приставы отчитались о передаче Минобороны РФ 24 автомобилей, владельцы которых были осуждены за вождение в нетрезвом виде.
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пермский край, россия, дмитрий махонин, гуманитарная помощь, сво, уаз (автомобиль)
Надежные люди, Пермский край, Россия, Дмитрий Махонин, Гуманитарная помощь, СВО, УАЗ (автомобиль)

Пермский край отправил бойцам в зону СВО три автомобиля-вездехода

© Фото : Telegram-канал губернатора Пермского края Дмитрия МахонинаПермский край отправил в зону СВО три автомобиля-вездехода
Пермский край отправил в зону СВО три автомобиля-вездехода - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Telegram-канал губернатора Пермского края Дмитрия Махонина
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 23 июл — РИА Новости. Пермский край отправил бойцам в зону СВО три автомобиля-вездехода, а также инструменты, технику и другие вещи, всего более 25 тонн, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
"Ежедневно помогаем нашим землякам в зоне спецоперации. Сегодня отправили бойцам еще три автомобиля высокой проходимости - "Ниву" и два УАЗа. Помимо этого, все автомобили загрузили гумпомощью по заявкам военнослужащих", - написал Махонин в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что в посылках также инструменты, техника и другие вещи. Общий вес груза, который отправится на Донецкое, Запорожское и Луганское направления, составил более 25 тонн. Махонин также поблагодарил пермяков и общественные организации за помощь и неравнодушие.
Ранее регион направили в зону СВО автомобиль УАЗ, квадрокоптер и музыкальные инструменты для военнослужащих-музыкантов, а пермские приставы отчитались о передаче Минобороны РФ 24 автомобилей, владельцы которых были осуждены за вождение в нетрезвом виде.
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Надежные людиПермский крайРоссияДмитрий МахонинГуманитарная помощьСВОУАЗ (автомобиль)
 
 
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