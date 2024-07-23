https://ria.ru/20240723/avtobus-1961502920.html
На Кубани перевернулся рейсовый автобус
На Кубани перевернулся рейсовый автобус - РИА Новости, 23.07.2024
На Кубани перевернулся рейсовый автобус
Рейсовый автобус съехал с дороги и перевернулся в Северском районе Кубани, погибших нет, количество пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в краевом... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:54
2024-07-23T15:54
2024-07-23T17:25
происшествия
северский район
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КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Рейсовый автобус съехал с дороги и перевернулся в Северском районе Кубани, погибших нет, количество пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД."Рейсовый автобус съехал с дороги и перевернулся в Северском районе Кубани, погибших нет, количество пострадавших уточняется", - сообщили в ведомстве.По данным ГУМЧС региона, речь идёт об автобусе сообщением Ростов-на-Дону – Геленджик. Движение по автодороге не перекрыто. Степень тяжести пострадавших уточняется, они будут доставлены в ЦРБ Северского района.Всего привлекается 36 человек, 11 ед. техники, добавляют спасатели.
https://ria.ru/20240723/dtp-1961483292.html
https://ria.ru/20240723/saratov-1961384082.html
северский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, северский район
Происшествия, Северский район
На Кубани перевернулся рейсовый автобус
На Кубани съехал с дороги и перевернулся рейсовый автобус