https://ria.ru/20240723/avtobus-1961502920.html

На Кубани перевернулся рейсовый автобус

На Кубани перевернулся рейсовый автобус - РИА Новости, 23.07.2024

На Кубани перевернулся рейсовый автобус

Рейсовый автобус съехал с дороги и перевернулся в Северском районе Кубани, погибших нет, количество пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в краевом... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T15:54

2024-07-23T15:54

2024-07-23T17:25

происшествия

северский район

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КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Рейсовый автобус съехал с дороги и перевернулся в Северском районе Кубани, погибших нет, количество пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД."Рейсовый автобус съехал с дороги и перевернулся в Северском районе Кубани, погибших нет, количество пострадавших уточняется", - сообщили в ведомстве.По данным ГУМЧС региона, речь идёт об автобусе сообщением Ростов-на-Дону – Геленджик. Движение по автодороге не перекрыто. Степень тяжести пострадавших уточняется, они будут доставлены в ЦРБ Северского района.Всего привлекается 36 человек, 11 ед. техники, добавляют спасатели.

https://ria.ru/20240723/dtp-1961483292.html

https://ria.ru/20240723/saratov-1961384082.html

северский район

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, северский район