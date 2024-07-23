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На Кубани перевернулся рейсовый автобус - РИА Новости, 23.07.2024
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15:54 23.07.2024 (обновлено: 17:25 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/avtobus-1961502920.html
На Кубани перевернулся рейсовый автобус
На Кубани перевернулся рейсовый автобус - РИА Новости, 23.07.2024
На Кубани перевернулся рейсовый автобус
Рейсовый автобус съехал с дороги и перевернулся в Северском районе Кубани, погибших нет, количество пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в краевом... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:54
2024-07-23T17:25
происшествия
северский район
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КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Рейсовый автобус съехал с дороги и перевернулся в Северском районе Кубани, погибших нет, количество пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД."Рейсовый автобус съехал с дороги и перевернулся в Северском районе Кубани, погибших нет, количество пострадавших уточняется", - сообщили в ведомстве.По данным ГУМЧС региона, речь идёт об автобусе сообщением Ростов-на-Дону – Геленджик. Движение по автодороге не перекрыто. Степень тяжести пострадавших уточняется, они будут доставлены в ЦРБ Северского района.Всего привлекается 36 человек, 11 ед. техники, добавляют спасатели.
https://ria.ru/20240723/dtp-1961483292.html
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северский район
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происшествия, северский район
Происшествия, Северский район
На Кубани перевернулся рейсовый автобус

На Кубани съехал с дороги и перевернулся рейсовый автобус

© Фото : 23 МВД/TelegramРейсовый автобус съехал с дороги и перевернулся в Северском районе Кубани. 23 июля 2024
Рейсовый автобус съехал с дороги и перевернулся в Северском районе Кубани. 23 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : 23 МВД/Telegram
Рейсовый автобус съехал с дороги и перевернулся в Северском районе Кубани. 23 июля 2024
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Рейсовый автобус съехал с дороги и перевернулся в Северском районе Кубани, погибших нет, количество пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД.
"Рейсовый автобус съехал с дороги и перевернулся в Северском районе Кубани, погибших нет, количество пострадавших уточняется", - сообщили в ведомстве.
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По данным ГУМЧС региона, речь идёт об автобусе сообщением Ростов-на-ДонуГеленджик. Движение по автодороге не перекрыто. Степень тяжести пострадавших уточняется, они будут доставлены в ЦРБ Северского района.
Всего привлекается 36 человек, 11 ед. техники, добавляют спасатели.
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