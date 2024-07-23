https://ria.ru/20240723/artilleriya-1961356122.html

В Минобороны рассказали о работе артиллерии по командным пунктам ВСУ

В Минобороны рассказали о работе артиллерии по командным пунктам ВСУ - РИА Новости, 23.07.2024

В Минобороны рассказали о работе артиллерии по командным пунктам ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" активно ведут огонь по выявленным позициям РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T03:15

2024-07-23T03:15

2024-07-23T04:23

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" активно ведут огонь по выявленным позициям и командным пунктам ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты "Градов" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" отработали огневой удар по выявленным позициям и командным пунктам ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что артиллеристы моментально выезжают на огневые позиции после получения координат целей от операторов БПЛА и данных разведки, для ведения огня по позициям ВСУ. "Массированные удары реактивных систем залпового огня не дают противнику укрепиться на ключевых направлениях. Крупные формирования несут потери и вынуждены отступать малыми группами, освобождая путь российским военным", - отметили в МО.

https://ria.ru/20240718/podpole-1960393743.html

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россия, вооруженные силы украины