https://ria.ru/20240723/artilleriya-1961356122.html
В Минобороны рассказали о работе артиллерии по командным пунктам ВСУ
В Минобороны рассказали о работе артиллерии по командным пунктам ВСУ - РИА Новости, 23.07.2024
В Минобороны рассказали о работе артиллерии по командным пунктам ВСУ
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" активно ведут огонь по выявленным позициям РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T03:15
2024-07-23T03:15
2024-07-23T04:23
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ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" активно ведут огонь по выявленным позициям и командным пунктам ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты "Градов" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" отработали огневой удар по выявленным позициям и командным пунктам ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что артиллеристы моментально выезжают на огневые позиции после получения координат целей от операторов БПЛА и данных разведки, для ведения огня по позициям ВСУ. "Массированные удары реактивных систем залпового огня не дают противнику укрепиться на ключевых направлениях. Крупные формирования несут потери и вынуждены отступать малыми группами, освобождая путь российским военным", - отметили в МО.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
В Минобороны рассказали о работе артиллерии по командным пунктам ВСУ
Минобороны: РСЗО "Град" активно ведут работу по командным пунктам и позициям ВСУ
ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" активно ведут огонь по выявленным позициям и командным пунктам ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Расчеты "Градов" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" отработали огневой удар по выявленным позициям и командным пунктам ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что артиллеристы моментально выезжают на огневые позиции после получения координат целей от операторов БПЛА и данных разведки, для ведения огня по позициям ВСУ.
"Массированные удары реактивных систем залпового огня не дают противнику укрепиться на ключевых направлениях. Крупные формирования несут потери и вынуждены отступать малыми группами, освобождая путь российским военным", - отметили в МО.