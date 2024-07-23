https://ria.ru/20240723/antibiotiki-1961473374.html

Эксперт: антибиотики в кормах с/х животных могут быть опасными для человека

Эксперт: антибиотики в кормах с/х животных могут быть опасными для человека - РИА Новости, 23.07.2024

Эксперт: антибиотики в кормах с/х животных могут быть опасными для человека

Антибиотики в кормах для сельскохозяйственных животных могут быть опасными для человека, так как вызывают резистентность, но во многих странах кормовые... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:52

2024-07-23T14:52

2024-07-23T14:52

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

сахалинская область

россия

южно-сахалинск

агентство стратегических инициатив (аси)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961472012_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_3e69269d9182e48f2d640646a253c39d.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Антибиотики в кормах для сельскохозяйственных животных могут быть опасными для человека, так как вызывают резистентность, но во многих странах кормовые антибиотики уже запрещены, рассказал ведущий эксперт рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ Михаил Чарный на прошедшем проектно-образовательном интенсиве “Архипелаг 2024”. Он добавил, что также вредными могут быть и ароматизаторы в кормах, так как есть риск аллергической реакции. “Во многих странах кормовые антибиотики уже запрещены, оставили только целевые - если заболела корова или рыба, тогда их применяют, причем конкретный антибиотик под конкретную болезнь. Есть замена антибиотикам, которые просто укрепляют иммунитет - это пробиотики и пребиотики. Но если мы говорим о кормовых антибиотиках, которые можно заменить, то это препараты на основе пептидов, получаемые, например, из культивируемых насекомых. Эти работы в России ведутся. В отличие от антибиотиков широкого профиля, они более целевые и не вызывают резистентности и аллергических реакций во вторичных продуктах”, - рассказал Чарный, его слова приводит пресс-служба НТИ. Он уточнил, что кормовые антибиотики опасны для человека из-за того, что вызывают резистентность и поэтому некоторые антибиотики на инфекцию в организме человека уже не действуют. При этом также могут быть опасны кормовые антибиотики, производители которых нарушают технологии производства, транспортировки или дозировки - вредные вещества могут остаться в мясе животного или рыбы и попасть к человеку на стол. “Некоторые ароматизаторы в кормах могут оказаться аллергенными. Конкретных случаев я не знаю, но аллергологи считают, что это теоретически возможно. Но при правильном производстве кормов, их дозировке и транспортировке они не будут опасными для человека”, - добавил эксперт. "Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходил в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый. Организаторы интенсива – Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.

https://ria.ru/20240722/asja-1961249351.html

https://ria.ru/20240718/itogi-1960475482.html

сахалинская область

россия

южно-сахалинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сахалинская область, россия, южно-сахалинск, агентство стратегических инициатив (аси)