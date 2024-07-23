https://ria.ru/20240723/alleja-1961432788.html

В центре Омска образовалась огромная дыра в земле

В центре Омска образовалась огромная дыра в земле - РИА Новости, 23.07.2024

В центре Омска образовалась огромная дыра в земле

Огромная дыра в земле образовалась на Аллее олимпийских чемпионов в центре Омска, рассказали в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T12:56

2024-07-23T12:56

2024-07-23T13:18

омск

происшествия

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ОМСК, 23 июл - РИА Новости. Огромная дыра в земле образовалась на Аллее олимпийских чемпионов в центре Омска, рассказали в пресс-службе администрации города. На месте провала, возле бюста легкоатлетки Алены Филюшкиной, побывал мэр Омска Сергей Шелест. По его словам, на время ремонта памятник необходимо убрать. Обвал произошел из-за обильных осадков, которые размыли грунт. Рядом с памятниками находится несколько водопроводных колодцев. "На Аллее олимпийских чемпионов начинаются восстановительные работы на месте подмыва грунта. Специалисты компании "Братья Грин" и УДХБ уберут бюст, попавший в проблемную зону, снимут часть плитки, оценят масштабы необходимых вмешательств и исправят ситуацию. Поставил задачу сделать все максимально оперативно и аккуратно", - привели слова мэра в пресс-службе администрации. Аллею олимпийских чемпионов открыли в центре Омска в августе 2023 года.

https://ria.ru/20240311/okhrana-1932364834.html

омск

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омск, происшествия