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МИД рассказал об ответе на перечисление Украине доходов от активов России
МИД рассказал об ответе на перечисление Украине доходов от активов России - РИА Новости, 23.07.2024
МИД рассказал об ответе на перечисление Украине доходов от активов России
Ответ России на перечисление Европой доходов от российских активов в пользу Украины будет жестким, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:02
2024-07-23T12:02
2024-07-23T12:31
европа
россия
мария захарова
в мире
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СЕНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Ответ России на перечисление Европой доходов от российских активов в пользу Украины будет жестким, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что первый транш в 1,4 миллиарда евро для военной помощи Украине из доходов от замороженных активов РФ состоится в начале августа."Мы неоднократно говорили, что отвечать будем очень жестко. В межведомственном формате по каждому пункту будет приниматься решение как отвечать. Естественно, в национальных интересах будем действовать, они это почувствуют", - сказала Захарова журналистам.
https://ria.ru/20240708/patrushev-1958264054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, россия, мария захарова, в мире
Европа, Россия, Мария Захарова, В мире
МИД рассказал об ответе на перечисление Украине доходов от активов России
Захарова: ответ на перечисление Украине доходов от активов России будет жестким