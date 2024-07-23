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МИД рассказал об ответе на перечисление Украине доходов от активов России - РИА Новости, 23.07.2024
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12:02 23.07.2024 (обновлено: 12:31 23.07.2024)
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МИД рассказал об ответе на перечисление Украине доходов от активов России
МИД рассказал об ответе на перечисление Украине доходов от активов России - РИА Новости, 23.07.2024
МИД рассказал об ответе на перечисление Украине доходов от активов России
Ответ России на перечисление Европой доходов от российских активов в пользу Украины будет жестким, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:02
2024-07-23T12:31
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СЕНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Ответ России на перечисление Европой доходов от российских активов в пользу Украины будет жестким, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что первый транш в 1,4 миллиарда евро для военной помощи Украине из доходов от замороженных активов РФ состоится в начале августа."Мы неоднократно говорили, что отвечать будем очень жестко. В межведомственном формате по каждому пункту будет приниматься решение как отвечать. Естественно, в национальных интересах будем действовать, они это почувствуют", - сказала Захарова журналистам.
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европа, россия, мария захарова, в мире
Европа, Россия, Мария Захарова, В мире
МИД рассказал об ответе на перечисление Украине доходов от активов России

Захарова: ответ на перечисление Украине доходов от активов России будет жестким

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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СЕНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Ответ России на перечисление Европой доходов от российских активов в пользу Украины будет жестким, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что первый транш в 1,4 миллиарда евро для военной помощи Украине из доходов от замороженных активов РФ состоится в начале августа.
"Мы неоднократно говорили, что отвечать будем очень жестко. В межведомственном формате по каждому пункту будет приниматься решение как отвечать. Естественно, в национальных интересах будем действовать, они это почувствуют", - сказала Захарова журналистам.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Патрушев прокомментировал призыв Польши конфисковать российские активы
8 июля, 15:45
 
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