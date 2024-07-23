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МИД рассказал об ответе на перечисление Украине доходов от активов России

МИД рассказал об ответе на перечисление Украине доходов от активов России - РИА Новости, 23.07.2024

МИД рассказал об ответе на перечисление Украине доходов от активов России

Ответ России на перечисление Европой доходов от российских активов в пользу Украины будет жестким, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T12:02

2024-07-23T12:02

2024-07-23T12:31

европа

россия

мария захарова

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СЕНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Ответ России на перечисление Европой доходов от российских активов в пользу Украины будет жестким, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что первый транш в 1,4 миллиарда евро для военной помощи Украине из доходов от замороженных активов РФ состоится в начале августа."Мы неоднократно говорили, что отвечать будем очень жестко. В межведомственном формате по каждому пункту будет приниматься решение как отвечать. Естественно, в национальных интересах будем действовать, они это почувствуют", - сказала Захарова журналистам.

https://ria.ru/20240708/patrushev-1958264054.html

европа

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Варвара Скокшина

европа, россия, мария захарова, в мире