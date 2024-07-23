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Аэропорт Сочи может изменить расписание рейсов из-за непогоды
Аэропорт Сочи может изменить расписание рейсов из-за непогоды - РИА Новости, 23.07.2024
Аэропорт Сочи может изменить расписание рейсов из-за непогоды
Изменения в расписании рейсов в международном аэропорту Сочи могут быть вызваны неблагоприятными погодными условиями до окончания среды, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T17:06
2024-07-23T17:06
2024-07-23T17:06
сочи
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СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Изменения в расписании рейсов в международном аэропорту Сочи могут быть вызваны неблагоприятными погодными условиями до окончания среды, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Пока аэропорт работает штатно, но возможны изменения в графике. "Аэропорт Сочи на фоне неблагоприятных погодных явлений работает штатно. При этом в течение двух дней (23, 24 июля) могут наблюдаться изменения в расписании рейсов, вызванные корректировками во времени прибытия воздушных судов по причине плохих метеоусловий (нахождение в зоне ожидания)", - говорится в Telegram-канале воздушной гавани курорта. Поясняется, что решение о безопасной посадке самолета принимает не аэропорт, а командир воздушного судна. "Сегодня в утренние часы самолеты прибывали в аэропорт с небольшим опозданием, в виду ожидания благоприятных условий для посадки из-за непогоды. В настоящий момент рейсы обслуживаются в порядке очередности", - рассказали в воздушной гавани. Пассажирам, вылетающим из аэропорта Сочи, следует распределять время с учетом погодных условий, предупредили в аэропорту. "Отметим, что сейчас высокий летний сезон и большое количество пассажиров наблюдается в терминале как на прилете, так и на вылете", - добавили в пресс-службе сочинского аэропорта. Штормовое предупреждение действует на территории Сочи до 24 июля. Синоптики прогнозируют в этот период оползни, ливни, грозы, сильный ветер, смерчи над морем.
https://ria.ru/20240707/lenoblast-1958096672.html
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сочи
Аэропорт Сочи может изменить расписание рейсов из-за непогоды
Аэропорт Сочи предупредил о возможном изменении в расписании из-за непогоды
СОЧИ, 23 июл – РИА Новости.
Изменения в расписании рейсов в международном аэропорту Сочи могут быть вызваны неблагоприятными погодными условиями до окончания среды, сообщили в пресс-службе
воздушной гавани.
Пока аэропорт работает штатно, но возможны изменения в графике.
«
"Аэропорт Сочи на фоне неблагоприятных погодных явлений работает штатно. При этом в течение двух дней (23, 24 июля) могут наблюдаться изменения в расписании рейсов, вызванные корректировками во времени прибытия воздушных судов по причине плохих метеоусловий (нахождение в зоне ожидания)", - говорится в Telegram-канале воздушной гавани курорта.
Поясняется, что решение о безопасной посадке самолета принимает не аэропорт, а командир воздушного судна. "Сегодня в утренние часы самолеты прибывали в аэропорт с небольшим опозданием, в виду ожидания благоприятных условий для посадки из-за непогоды. В настоящий момент рейсы обслуживаются в порядке очередности", - рассказали в воздушной гавани.
Пассажирам, вылетающим из аэропорта Сочи, следует распределять время с учетом погодных условий, предупредили в аэропорту. "Отметим, что сейчас высокий летний сезон и большое количество пассажиров наблюдается в терминале как на прилете, так и на вылете", - добавили в пресс-службе сочинского аэропорта.
Штормовое предупреждение действует на территории Сочи до 24 июля. Синоптики прогнозируют в этот период оползни, ливни, грозы, сильный ветер, смерчи над морем.