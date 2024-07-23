https://ria.ru/20240723/aeroport-1961521548.html

Аэропорт Сочи может изменить расписание рейсов из-за непогоды

Аэропорт Сочи может изменить расписание рейсов из-за непогоды - РИА Новости, 23.07.2024

Аэропорт Сочи может изменить расписание рейсов из-за непогоды

Изменения в расписании рейсов в международном аэропорту Сочи могут быть вызваны неблагоприятными погодными условиями до окончания среды, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T17:06

2024-07-23T17:06

2024-07-23T17:06

сочи

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СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Изменения в расписании рейсов в международном аэропорту Сочи могут быть вызваны неблагоприятными погодными условиями до окончания среды, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Пока аэропорт работает штатно, но возможны изменения в графике. "Аэропорт Сочи на фоне неблагоприятных погодных явлений работает штатно. При этом в течение двух дней (23, 24 июля) могут наблюдаться изменения в расписании рейсов, вызванные корректировками во времени прибытия воздушных судов по причине плохих метеоусловий (нахождение в зоне ожидания)", - говорится в Telegram-канале воздушной гавани курорта. Поясняется, что решение о безопасной посадке самолета принимает не аэропорт, а командир воздушного судна. "Сегодня в утренние часы самолеты прибывали в аэропорт с небольшим опозданием, в виду ожидания благоприятных условий для посадки из-за непогоды. В настоящий момент рейсы обслуживаются в порядке очередности", - рассказали в воздушной гавани. Пассажирам, вылетающим из аэропорта Сочи, следует распределять время с учетом погодных условий, предупредили в аэропорту. "Отметим, что сейчас высокий летний сезон и большое количество пассажиров наблюдается в терминале как на прилете, так и на вылете", - добавили в пресс-службе сочинского аэропорта. Штормовое предупреждение действует на территории Сочи до 24 июля. Синоптики прогнозируют в этот период оползни, ливни, грозы, сильный ветер, смерчи над морем.

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https://ria.ru/20240722/rostov-na-donu-1961221741.html

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сочи