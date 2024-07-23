Трамп обжаловал решение суда по делу о мошенничестве
Трамп обжаловал обязующее его выплатить $454 млн решение суда
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа подали заявление в апелляционный суд Нью-Йорка, требуя отмены решения о признании его виновным в мошенничестве в феврале 2024 года, обязующем его выплатить 454 миллиона долларов, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на адвокатов Трампа.
В феврале 2024 года суд признал Трампа виновным в мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization и обязал выплатить около 355 миллионов долларов. Общая сумма штрафа выросла до 454 миллионов с учетом процентов. Кроме того, республиканцу на три года запретили "работать сотрудником или директором любой корпорации в штате Нью-Йорк" и "обращаться за кредитами в какой-либо финансовый институт, зарегистрированный в штате Нью-Йорк". Трамп подал апелляцию на это постановление.
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"Трамп подал апелляцию на решение суда Нью-Йорка о гражданском мошенничестве на сумму 454 миллиона долларов", - говорится в сообщении.
Как заявил телеканалу адвокат Трампа Крис Кисэ, в поданной апелляции содержится требование об отмене юридически "необоснованных" решений суда, "которые игнорировали бесспорные факты". Согласно телеканалу, адвокаты экс-президента также заявляют, что обвинения выходят за рамки срока давности и вращались вокруг сделок, которые "не имели ни жертв, ни потерь". По данным телеканала, апелляционный суд рассмотрит дело в течение осени.
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