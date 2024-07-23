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Администрация Байдена лгала о состоянии президента, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.07.2024
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12:46 23.07.2024 (обновлено: 13:40 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/administratsija-1961432043.html
Администрация Байдена лгала о состоянии президента, сообщили СМИ
Администрация Байдена лгала о состоянии президента, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.07.2024
Администрация Байдена лгала о состоянии президента, сообщили СМИ
Администрация президента США Джо Байдена лгала о состоянии президента во время его пребывания на должности, чтобы удержаться у власти, сообщает издание American РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:46
2024-07-23T13:40
в мире
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена лгала о состоянии президента во время его пребывания на должности, чтобы удержаться у власти, сообщает издание American Conservative со ссылкой на нескольких сенаторов. "В течение четырех лет самые близкие к Джо Байдену, включая Камалу Харрис (вице-президента - ред.), знали, что он не подходит на пост президента, и лгали американскому народу, пытаясь удержать свою власть. Еще в 2021 году было до боли ясно, что Байден не способен занимать этот пост", - рассказал изданию американский сенатор от штата Флорида Ричард Скотт. Сенатор добавил American Conservative, что за четыре года, которые администрация Байдена была у власти, США увидели "огромный ущерб", нанесенный стране. Другой сенатор от штата Алабама, Томми Тюбервиль, также заявил изданию, что СМИ "врали американцам" три с половиной года по поводу состояния здоровья президента. "Байден никогда не был психически способен быть президентом", - отметил сенатор изданию. Байден заразился коронавирусом на прошлой неделе и с тех пор находится на самоизоляции. Из-за этого ему пришлось отменить запланированное публичное выступление на одной из конференций в Лас-Вегасе. В воскресенье он заявил о выходе из президентской гонки на фоне растущих опасений по поводу его состояния здоровья. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы.
https://ria.ru/20240712/bayden-1959157701.html
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в мире, сша, флорида, алабама, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Флорида, Алабама, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Администрация Байдена лгала о состоянии президента, сообщили СМИ

American Conservative: окружение Байдена скрывало его состояние здоровья

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена лгала о состоянии президента во время его пребывания на должности, чтобы удержаться у власти, сообщает издание American Conservative со ссылкой на нескольких сенаторов.
«
"В течение четырех лет самые близкие к Джо Байдену, включая Камалу Харрис (вице-президента - ред.), знали, что он не подходит на пост президента, и лгали американскому народу, пытаясь удержать свою власть. Еще в 2021 году было до боли ясно, что Байден не способен занимать этот пост", - рассказал изданию американский сенатор от штата Флорида Ричард Скотт.
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Сенатор добавил American Conservative, что за четыре года, которые администрация Байдена была у власти, США увидели "огромный ущерб", нанесенный стране. Другой сенатор от штата Алабама, Томми Тюбервиль, также заявил изданию, что СМИ "врали американцам" три с половиной года по поводу состояния здоровья президента.
"Байден никогда не был психически способен быть президентом", - отметил сенатор изданию.
Байден заразился коронавирусом на прошлой неделе и с тех пор находится на самоизоляции. Из-за этого ему пришлось отменить запланированное публичное выступление на одной из конференций в Лас-Вегасе. В воскресенье он заявил о выходе из президентской гонки на фоне растущих опасений по поводу его состояния здоровья.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы.
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В миреСШАФлоридаАлабамаДжо БайденКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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