Администрация Байдена лгала о состоянии президента, сообщили СМИ
American Conservative: окружение Байдена скрывало его состояние здоровья
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена лгала о состоянии президента во время его пребывания на должности, чтобы удержаться у власти, сообщает издание American Conservative со ссылкой на нескольких сенаторов.
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"В течение четырех лет самые близкие к Джо Байдену, включая Камалу Харрис (вице-президента - ред.), знали, что он не подходит на пост президента, и лгали американскому народу, пытаясь удержать свою власть. Еще в 2021 году было до боли ясно, что Байден не способен занимать этот пост", - рассказал изданию американский сенатор от штата Флорида Ричард Скотт.
Сенатор добавил American Conservative, что за четыре года, которые администрация Байдена была у власти, США увидели "огромный ущерб", нанесенный стране. Другой сенатор от штата Алабама, Томми Тюбервиль, также заявил изданию, что СМИ "врали американцам" три с половиной года по поводу состояния здоровья президента.
"Байден никогда не был психически способен быть президентом", - отметил сенатор изданию.
Байден заразился коронавирусом на прошлой неделе и с тех пор находится на самоизоляции. Из-за этого ему пришлось отменить запланированное публичное выступление на одной из конференций в Лас-Вегасе. В воскресенье он заявил о выходе из президентской гонки на фоне растущих опасений по поводу его состояния здоровья.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы.