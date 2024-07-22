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Памяти Ростислава Журавлева: год с момента гибели военкора
Памяти Ростислава Журавлева: год с момента гибели военкора - РИА Новости, 22.07.2024
Памяти Ростислава Журавлева: год с момента гибели военкора
Год назад, 22 июля 2023 года в зоне проведения Специальной военной операции (СВО) погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев.
2024-07-22T12:21
2024-07-22T12:21
2024-07-22T12:21
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запорожская область
ростислав журавлев
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Журналист готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Военкор вместе с коллегами попал под обстрел в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения.Ростислав Журавлев начал карьеру журналиста в 2012 году. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, был участником "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. В 2021 году пришел в РИА Новости, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область.В 2022 году получил специальный приз "За смелость при выполнении журналистского долга" премии "Золотое перо" от Союза журналистов России. Был женат, в браке родились двое сыновей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961173161_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ed6a4e9d5963dce8838480f0887c6ac9.jpg
Памяти Ростислава Журавлева: год с момента гибели военкора
Год назад, 22 июля 2023 года в зоне проведения Специальной военной операции (СВО) погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Журналист готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Военкор вместе с коллегами попал под обстрел в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения.
Ростислав Журавлев начал карьеру журналиста в 2012 году. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, был участником "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. В 2021 году пришел в РИА Новости, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область.
В 2022 году получил специальный приз «За смелость при выполнении журналистского долга» премии «Золотое перо» от Союза журналистов России. Был женат, в браке родились двое сыновей.
2024-07-22T12:21
true
PT2M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, запорожская область, ростислав журавлев, видео
Видео, Запорожская область, Ростислав Журавлев
Памяти Ростислава Журавлева: год с момента гибели военкора
Год назад, 22 июля 2023 года в зоне проведения Специальной военной операции (СВО) погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев.
Журналист готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Военкор вместе с коллегами попал под обстрел в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения.
Ростислав Журавлев начал карьеру журналиста в 2012 году. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, был участником "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. В 2021 году пришел в РИА Новости, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область.
В 2022 году получил специальный приз "За смелость при выполнении журналистского долга" премии "Золотое перо" от Союза журналистов России. Был женат, в браке родились двое сыновей.