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Памяти Ростислава Журавлева: год с момента гибели военкора

Памяти Ростислава Журавлева: год с момента гибели военкора - РИА Новости, 22.07.2024

Памяти Ростислава Журавлева: год с момента гибели военкора

Год назад, 22 июля 2023 года в зоне проведения Специальной военной операции (СВО) погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев.

2024-07-22T12:21

2024-07-22T12:21

2024-07-22T12:21

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запорожская область

ростислав журавлев

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Журналист готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Военкор вместе с коллегами попал под обстрел в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения.Ростислав Журавлев начал карьеру журналиста в 2012 году. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, был участником "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. В 2021 году пришел в РИА Новости, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область.В 2022 году получил специальный приз "За смелость при выполнении журналистского долга" премии "Золотое перо" от Союза журналистов России. Был женат, в браке родились двое сыновей.

запорожская область

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Памяти Ростислава Журавлева: год с момента гибели военкора Год назад, 22 июля 2023 года в зоне проведения Специальной военной операции (СВО) погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Журналист готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Военкор вместе с коллегами попал под обстрел в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения. Ростислав Журавлев начал карьеру журналиста в 2012 году. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, был участником "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. В 2021 году пришел в РИА Новости, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. В 2022 году получил специальный приз «За смелость при выполнении журналистского долга» премии «Золотое перо» от Союза журналистов России. Был женат, в браке родились двое сыновей. 2024-07-22T12:21 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

видео, запорожская область, ростислав журавлев, видео