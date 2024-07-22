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Гладков: решение не начислять плату за ЖКУ в приграничье выполняется - РИА Новости, 22.07.2024
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
17:21 22.07.2024 (обновлено: 18:34 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/zhku-1961283854.html
Гладков: решение не начислять плату за ЖКУ в приграничье выполняется
Гладков: решение не начислять плату за ЖКУ в приграничье выполняется - РИА Новости, 22.07.2024
Гладков: решение не начислять плату за ЖКУ в приграничье выполняется
Решение оперативного штаба Белгородской области, что жителям приграничных населенных пунктов не должны начисляться платежи за коммунальные услуги, выполняется,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:21
2024-07-22T18:34
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
жкх
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БЕЛГОРОД, 22 июл – РИА Новости. Решение оперативного штаба Белгородской области, что жителям приграничных населенных пунктов не должны начисляться платежи за коммунальные услуги, выполняется, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на оперативном заседании. "Несколько раз встречал в комментариях, что якобы не исполняется решение оперативного штаба, которое в первый раз принимали в 2023 году и принимаем сейчас по 14 населённым пунктам: что коммунальные платежи как начислялись, так и начисляются", — приводит слова Гладкова пресс-служба правительства области. Министр ЖКХ региона Алексей Ботвиньев доложил, что показания приборов учёта принимают только там, где они передаются. "Как и проговаривали: если человек проживает, то потребление идёт, соответственно, за этот объём выставление происходит. По жилищным услугам, по вывозу ТКО в 14 населённых пунктах, по которым было принято решение о неначислении, выплаты не производятся", - отметил Ботвиньев. Министр подчеркнул, что в Шебекино у жителей 50 многоквартирных домов есть задолженность более 3,2 миллиона рублей у семи управляющих компаний, которая возникла до 1 июня 2023 года, то есть еще до решения оперштаба, поэтому продолжается ряд взысканий с таких жителей. При этом после 1 июня 2023 года многоквартирные дома также потребляли энергию и сложилась задолженность более 1,6 миллиона рублей. "(Она) могла сложиться по ряду причин: например, уже велись на тот момент восстановительные работы, то есть потребление электроэнергии на этих домах осуществлялось. В любом случае за ранее потребленные ресурсы световая компания обязана будет взыскать этот объем – он был потреблен", - доложил Ботвиньев. Министр пояснил, что в течение двух недель будет определен механизм, каким образом компенсировать управляющим компаниям этот долг. Гладков дал поручение, чтобы эти выплаты не легли на плечи жителей.
https://ria.ru/20240722/podderzhka-1961218076.html
https://ria.ru/20240717/oblast-1960343915.html
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белгородская область, вячеслав гладков, жкх
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, ЖКХ

Гладков: решение не начислять плату за ЖКУ в приграничье выполняется

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 22 июл – РИА Новости. Решение оперативного штаба Белгородской области, что жителям приграничных населенных пунктов не должны начисляться платежи за коммунальные услуги, выполняется, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на оперативном заседании.
"Несколько раз встречал в комментариях, что якобы не исполняется решение оперативного штаба, которое в первый раз принимали в 2023 году и принимаем сейчас по 14 населённым пунктам: что коммунальные платежи как начислялись, так и начисляются", — приводит слова Гладкова пресс-служба правительства области.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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Министр ЖКХ региона Алексей Ботвиньев доложил, что показания приборов учёта принимают только там, где они передаются.
"Как и проговаривали: если человек проживает, то потребление идёт, соответственно, за этот объём выставление происходит. По жилищным услугам, по вывозу ТКО в 14 населённых пунктах, по которым было принято решение о неначислении, выплаты не производятся", - отметил Ботвиньев.
Министр подчеркнул, что в Шебекино у жителей 50 многоквартирных домов есть задолженность более 3,2 миллиона рублей у семи управляющих компаний, которая возникла до 1 июня 2023 года, то есть еще до решения оперштаба, поэтому продолжается ряд взысканий с таких жителей.
При этом после 1 июня 2023 года многоквартирные дома также потребляли энергию и сложилась задолженность более 1,6 миллиона рублей.
"(Она) могла сложиться по ряду причин: например, уже велись на тот момент восстановительные работы, то есть потребление электроэнергии на этих домах осуществлялось. В любом случае за ранее потребленные ресурсы световая компания обязана будет взыскать этот объем – он был потреблен", - доложил Ботвиньев.
Министр пояснил, что в течение двух недель будет определен механизм, каким образом компенсировать управляющим компаниям этот долг. Гладков дал поручение, чтобы эти выплаты не легли на плечи жителей.
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