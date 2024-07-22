https://ria.ru/20240722/zhku-1961283854.html

Гладков: решение не начислять плату за ЖКУ в приграничье выполняется

Гладков: решение не начислять плату за ЖКУ в приграничье выполняется - РИА Новости, 22.07.2024

Гладков: решение не начислять плату за ЖКУ в приграничье выполняется

Решение оперативного штаба Белгородской области, что жителям приграничных населенных пунктов не должны начисляться платежи за коммунальные услуги, выполняется,... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T17:21

2024-07-22T17:21

2024-07-22T18:34

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

жкх

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БЕЛГОРОД, 22 июл – РИА Новости. Решение оперативного штаба Белгородской области, что жителям приграничных населенных пунктов не должны начисляться платежи за коммунальные услуги, выполняется, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на оперативном заседании. "Несколько раз встречал в комментариях, что якобы не исполняется решение оперативного штаба, которое в первый раз принимали в 2023 году и принимаем сейчас по 14 населённым пунктам: что коммунальные платежи как начислялись, так и начисляются", — приводит слова Гладкова пресс-служба правительства области. Министр ЖКХ региона Алексей Ботвиньев доложил, что показания приборов учёта принимают только там, где они передаются. "Как и проговаривали: если человек проживает, то потребление идёт, соответственно, за этот объём выставление происходит. По жилищным услугам, по вывозу ТКО в 14 населённых пунктах, по которым было принято решение о неначислении, выплаты не производятся", - отметил Ботвиньев. Министр подчеркнул, что в Шебекино у жителей 50 многоквартирных домов есть задолженность более 3,2 миллиона рублей у семи управляющих компаний, которая возникла до 1 июня 2023 года, то есть еще до решения оперштаба, поэтому продолжается ряд взысканий с таких жителей. При этом после 1 июня 2023 года многоквартирные дома также потребляли энергию и сложилась задолженность более 1,6 миллиона рублей. "(Она) могла сложиться по ряду причин: например, уже велись на тот момент восстановительные работы, то есть потребление электроэнергии на этих домах осуществлялось. В любом случае за ранее потребленные ресурсы световая компания обязана будет взыскать этот объем – он был потреблен", - доложил Ботвиньев. Министр пояснил, что в течение двух недель будет определен механизм, каким образом компенсировать управляющим компаниям этот долг. Гладков дал поручение, чтобы эти выплаты не легли на плечи жителей.

https://ria.ru/20240722/podderzhka-1961218076.html

https://ria.ru/20240717/oblast-1960343915.html

белгородская область

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Артем Смирнов

белгородская область, вячеслав гладков, жкх