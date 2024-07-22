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В Кузбассе приостановили работу санатория после заражения детей норовирусом - РИА Новости, 22.07.2024
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08:31 22.07.2024 (обновлено: 08:54 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/zarazhenie-1961128107.html
В Кузбассе приостановили работу санатория после заражения детей норовирусом
В Кузбассе приостановили работу санатория после заражения детей норовирусом - РИА Новости, 22.07.2024
В Кузбассе приостановили работу санатория после заражения детей норовирусом
Железнодорожный санаторий-профилакторий "Магистраль" в Кузбассе приостановил свою работу после заражения, предположительно, норовирусом, 39 детей и одного... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T08:31
2024-07-22T08:54
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 22 июл – РИА Новости. Железнодорожный санаторий-профилакторий "Магистраль" в Кузбассе приостановил свою работу после заражения, предположительно, норовирусом, 39 детей и одного взрослого, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.В воскресенье сообщалось, что к врачам с признаками кишечной инфекции обратились 25 детей в возрасте от 10 до 12 лет, отдыхающие в указанном санатории, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)". Позже в управлении Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту уточнили, что число заболевших детей выросло до 35. Предварительной причиной специалисты называют норовирусную инфекцию. В понедельник СУ СК по Кемеровской области уточнило, что заболели 39 детей, а также один взрослый."С сегодняшнего дня его (санатория-профилактория – ред.) действие приостановлено в соответствии с предписанием Роспотребнадзора для проведения дополнительных противоэпидемиологических мероприятий", – рассказали РИА Новости в пресс-службе управления.В ведомстве подчеркнули, что подготовка лагеря к заезду детей выполнялась в строгом соответствии с требованиями медицинского и санитарно-гигиенического обеспечения оздоровительного отдыха, пожарной безопасности и мер недопущения травматизма. На территории была проведена санитарная обработка, а весь персонал перед началом смены прошел необходимые осмотры, обучения и инструктажи. Перед открытием лагерь получил заключение Роспотребнадзора о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам."Западно-Сибирская железная дорога внимательно следит за состоянием здоровья детей и оказывает всестороннее содействие в выяснении обстоятельств случившегося. В обязательном порядке будет проведен возврат денежных средств родителям за путевки", – добавила собеседница агентства.
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россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область
Россия, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Кемеровская область
В Кузбассе приостановили работу санатория после заражения детей норовирусом

Санаторий "Магистраль" в Кузбассе приостановил работу после заражения 40 детей

© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура Санаторий-профилакторий "Магистраль" в Кемеровской области
Санаторий-профилакторий Магистраль в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Санаторий-профилакторий "Магистраль" в Кемеровской области. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 22 июл – РИА Новости. Железнодорожный санаторий-профилакторий "Магистраль" в Кузбассе приостановил свою работу после заражения, предположительно, норовирусом, 39 детей и одного взрослого, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
В воскресенье сообщалось, что к врачам с признаками кишечной инфекции обратились 25 детей в возрасте от 10 до 12 лет, отдыхающие в указанном санатории, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)". Позже в управлении Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту уточнили, что число заболевших детей выросло до 35. Предварительной причиной специалисты называют норовирусную инфекцию. В понедельник СУ СК по Кемеровской области уточнило, что заболели 39 детей, а также один взрослый.
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"С сегодняшнего дня его (санатория-профилактория – ред.) действие приостановлено в соответствии с предписанием Роспотребнадзора для проведения дополнительных противоэпидемиологических мероприятий", – рассказали РИА Новости в пресс-службе управления.
В ведомстве подчеркнули, что подготовка лагеря к заезду детей выполнялась в строгом соответствии с требованиями медицинского и санитарно-гигиенического обеспечения оздоровительного отдыха, пожарной безопасности и мер недопущения травматизма. На территории была проведена санитарная обработка, а весь персонал перед началом смены прошел необходимые осмотры, обучения и инструктажи. Перед открытием лагерь получил заключение Роспотребнадзора о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам.
"Западно-Сибирская железная дорога внимательно следит за состоянием здоровья детей и оказывает всестороннее содействие в выяснении обстоятельств случившегося. В обязательном порядке будет проведен возврат денежных средств родителям за путевки", – добавила собеседница агентства.
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