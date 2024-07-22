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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 22.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прогремел в понедельник Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T18:53
2024-07-22T18:53
2024-07-22T18:53
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области воздушная тревога звучит 18 часов. "Сообщают о взрыве в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в понедельник СМИ уже сообщали о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Страна": в Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги