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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области - РИА Новости, 22.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области
Взрыв прогремел в Одесской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T10:24
2024-07-22T10:24
2024-07-22T10:24
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одесской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях Украины. "Одесская область… сообщают о взрыве", - говорится в сообщении издания.
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в мире, украина, одесская область, харьковская область
В мире, Украина, Одесская область, Харьковская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области
"Зеркало недели": в Одесской области прогремел взрыв