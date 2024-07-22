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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области - РИА Новости, 22.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области

Взрыв прогремел в Одесской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T10:24

2024-07-22T10:24

2024-07-22T10:24

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одесской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях Украины. "Одесская область… сообщают о взрыве", - говорится в сообщении издания.

https://ria.ru/20240722/ukraina-1961107995.html

украина

одесская область

харьковская область

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в мире, украина, одесская область, харьковская область