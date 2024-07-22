https://ria.ru/20240722/vzryv-1961108318.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 22.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T01:22
2024-07-22T01:22
2024-07-22T01:22
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "Взрыв в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области Украины объявлена с 23.53 мск воскресенья. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240721/spetsoperatsiya-1961095981.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьков, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога