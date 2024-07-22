https://ria.ru/20240722/vybory-1961141652.html

Харрис не имеет опыта во внешней политике, заявил экс-чиновник Пентагона

Харрис не имеет опыта во внешней политике, заявил экс-чиновник Пентагона - РИА Новости, 22.07.2024

Харрис не имеет опыта во внешней политике, заявил экс-чиновник Пентагона

Вице-президент США Камала Харрис не имеет опыта во внешней политике и обороне, зависит в этих вопросах от своих советников, пишет газета Politico со ссылкой на... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T09:43

2024-07-22T09:43

2024-07-22T10:08

сша

камала харрис

джо байден

дональд трамп

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис не имеет опыта во внешней политике и обороне, зависит в этих вопросах от своих советников, пишет газета Politico со ссылкой на бывшего чиновника Пентагона и НАТО Джима Таунсенда."На самом деле у нее нет опыта в обороне или внешней политике, поэтому она действительно зависит от (своих советников) там, где ей приходится принимать участие", - приводит газета слова Таунсенда. Politico при этом отмечает, что советники Харрис в основном являются традиционалистами. Он добавил, что, по его мнению, она не очень часто "погружается" в эти вопросы. Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Выборы президента США пройдут в ноябре.

https://radiosputnik.ru/20240722/kharris-1961122188.html

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сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024