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Харрис не имеет опыта во внешней политике, заявил экс-чиновник Пентагона - РИА Новости, 22.07.2024
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09:43 22.07.2024 (обновлено: 10:08 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/vybory-1961141652.html
Харрис не имеет опыта во внешней политике, заявил экс-чиновник Пентагона
Харрис не имеет опыта во внешней политике, заявил экс-чиновник Пентагона - РИА Новости, 22.07.2024
Харрис не имеет опыта во внешней политике, заявил экс-чиновник Пентагона
Вице-президент США Камала Харрис не имеет опыта во внешней политике и обороне, зависит в этих вопросах от своих советников, пишет газета Politico со ссылкой на... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T09:43
2024-07-22T10:08
сша
камала харрис
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис не имеет опыта во внешней политике и обороне, зависит в этих вопросах от своих советников, пишет газета Politico со ссылкой на бывшего чиновника Пентагона и НАТО Джима Таунсенда."На самом деле у нее нет опыта в обороне или внешней политике, поэтому она действительно зависит от (своих советников) там, где ей приходится принимать участие", - приводит газета слова Таунсенда. Politico при этом отмечает, что советники Харрис в основном являются традиционалистами. Он добавил, что, по его мнению, она не очень часто "погружается" в эти вопросы. Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Выборы президента США пройдут в ноябре.
https://radiosputnik.ru/20240722/kharris-1961122188.html
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сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
США, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Харрис не имеет опыта во внешней политике, заявил экс-чиновник Пентагона

Таунсенд: вице-президент США Харрис не имеет опыта во внешней политике и обороне

© AP Photo / Andrew HarnikВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис не имеет опыта во внешней политике и обороне, зависит в этих вопросах от своих советников, пишет газета Politico со ссылкой на бывшего чиновника Пентагона и НАТО Джима Таунсенда.
«
"На самом деле у нее нет опыта в обороне или внешней политике, поэтому она действительно зависит от (своих советников) там, где ей приходится принимать участие", - приводит газета слова Таунсенда. Politico при этом отмечает, что советники Харрис в основном являются традиционалистами.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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Он добавил, что, по его мнению, она не очень часто "погружается" в эти вопросы.
Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Выборы президента США пройдут в ноябре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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СШАКамала ХаррисДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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