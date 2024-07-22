https://ria.ru/20240722/vybory-1961105446.html

"Положить конец": в США выступили с новым требованием к Байдену

"Положить конец": в США выступили с новым требованием к Байдену - РИА Новости, 22.07.2024

"Положить конец": в США выступили с новым требованием к Байдену

Действующему президенту США Джо Байдену следует использовать остаток своего срока, чтобы решить внешние и внутренние проблемы США для своего преемника, пишет... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T01:13

2024-07-22T01:13

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Действующему президенту США Джо Байдену следует использовать остаток своего срока, чтобы решить внешние и внутренние проблемы США для своего преемника, пишет The Washington Post."Самая важная задача (для Байдена. — прим. ред.) сейчас — <...> это привести страну в лучшую возможную форму для его преемника", — говорится в статье.Например, по мнению издания, президент мог бы заняться борьбой с инфляцией в американской экономике и приложить руку к разрешению международных конфликтов. "Освободившись от тягот предвыборной кампании, господин Байден может положить долгожданный конец войне в Газе и добиться освобождения заложников", — отметили журналисты.В воскресенье Джо Байден заявил о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок, но намерен дослужить свой текущий срок до конца. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Выборы президента США продут 5 ноября.

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

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в мире, сша, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024