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"Положить конец": в США выступили с новым требованием к Байдену - РИА Новости, 22.07.2024
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01:13 22.07.2024 (обновлено: 01:16 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/vybory-1961105446.html
"Положить конец": в США выступили с новым требованием к Байдену
"Положить конец": в США выступили с новым требованием к Байдену - РИА Новости, 22.07.2024
"Положить конец": в США выступили с новым требованием к Байдену
Действующему президенту США Джо Байдену следует использовать остаток своего срока, чтобы решить внешние и внутренние проблемы США для своего преемника, пишет... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T01:13
2024-07-22T01:16
в мире
сша
джо байден
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Действующему президенту США Джо Байдену следует использовать остаток своего срока, чтобы решить внешние и внутренние проблемы США для своего преемника, пишет The Washington Post."Самая важная задача (для Байдена. — прим. ред.) сейчас — &lt;...&gt; это привести страну в лучшую возможную форму для его преемника", — говорится в статье.Например, по мнению издания, президент мог бы заняться борьбой с инфляцией в американской экономике и приложить руку к разрешению международных конфликтов. "Освободившись от тягот предвыборной кампании, господин Байден может положить долгожданный конец войне в Газе и добиться освобождения заложников", — отметили журналисты.В воскресенье Джо Байден заявил о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок, но намерен дослужить свой текущий срок до конца. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Выборы президента США продут 5 ноября.
https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html
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в мире, сша, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
"Положить конец": в США выступили с новым требованием к Байдену

WP: Байден должен привести США в оптимальное состояние для преемника

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжо Байден.
Джо Байден. - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джо Байден.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Действующему президенту США Джо Байдену следует использовать остаток своего срока, чтобы решить внешние и внутренние проблемы США для своего преемника, пишет The Washington Post.
"Самая важная задача (для Байдена. — прим. ред.) сейчас — <...> это привести страну в лучшую возможную форму для его преемника", — говорится в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
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Например, по мнению издания, президент мог бы заняться борьбой с инфляцией в американской экономике и приложить руку к разрешению международных конфликтов.
"Освободившись от тягот предвыборной кампании, господин Байден может положить долгожданный конец войне в Газе и добиться освобождения заложников", — отметили журналисты.
В воскресенье Джо Байден заявил о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок, но намерен дослужить свой текущий срок до конца. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Выборы президента США продут 5 ноября.
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