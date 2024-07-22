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При обстреле ВСУ поселка Новгородское в ДНР пострадали три человека
При обстреле ВСУ поселка Новгородское в ДНР пострадали три человека - РИА Новости, 22.07.2024
При обстреле ВСУ поселка Новгородское в ДНР пострадали три человека
Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела со стороны Украины поселка Новгородское в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:41
2024-07-22T15:41
2024-07-22T15:41
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горловка
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела со стороны Украины поселка Новгородское в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранены три мирных жителя посёлка Новгородское (Дзержинский район городского округа Горловка)", - говорится в сообщении. Населенный пункт Новгородское Торецкого (до 2016 года - Дзержинского) района находится на оккупированной Киевом части ДНР, в 2021 году он был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации. На торжества по поводу переименования в город приезжал бывший президент Украины Петр Порошенко.
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донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ поселка Новгородское в ДНР пострадали три человека
Мэр Горловки Приходько: при обстреле поселка Новгородское ранены три человека