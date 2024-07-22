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При обстреле ВСУ поселка Новгородское в ДНР пострадали три человека - РИА Новости, 22.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/vsu-1961247648.html
При обстреле ВСУ поселка Новгородское в ДНР пострадали три человека
При обстреле ВСУ поселка Новгородское в ДНР пострадали три человека - РИА Новости, 22.07.2024
При обстреле ВСУ поселка Новгородское в ДНР пострадали три человека
Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела со стороны Украины поселка Новгородское в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:41
2024-07-22T15:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела со стороны Украины поселка Новгородское в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранены три мирных жителя посёлка Новгородское (Дзержинский район городского округа Горловка)", - говорится в сообщении. Населенный пункт Новгородское Торецкого (до 2016 года - Дзержинского) района находится на оккупированной Киевом части ДНР, в 2021 году он был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации. На торжества по поводу переименования в город приезжал бывший президент Украины Петр Порошенко.
https://ria.ru/20240719/ukraina-1960757720.html
донецкая народная республика
горловка
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донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ поселка Новгородское в ДНР пострадали три человека

Мэр Горловки Приходько: при обстреле поселка Новгородское ранены три человека

© ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия атаки в Донецке
Последствия атаки в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© ДНР в СЦКК/Telegram
Последствия атаки в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела со стороны Украины поселка Новгородское в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
«
"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранены три мирных жителя посёлка Новгородское (Дзержинский район городского округа Горловка)", - говорится в сообщении.
Населенный пункт Новгородское Торецкого (до 2016 года - Дзержинского) района находится на оккупированной Киевом части ДНР, в 2021 году он был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации. На торжества по поводу переименования в город приезжал бывший президент Украины Петр Порошенко.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаВооруженные силы Украины
 
 
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