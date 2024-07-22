https://ria.ru/20240722/vsu-1961210818.html

В Курской области пять тысяч жителей остались без света из-за атаки дрона

В Курской области пять тысяч жителей остались без света из-за атаки дрона - РИА Новости, 22.07.2024

В Курской области пять тысяч жителей остались без света из-за атаки дрона

Линии электропередачи повреждены в результате сброса взрывного устройства с дрона ВСУ в селе Глушково Курской области, без света остались более 5 тысяч жителей, РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:43

2024-07-22T13:43

2024-07-22T13:43

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Линии электропередачи повреждены в результате сброса взрывного устройства с дрона ВСУ в селе Глушково Курской области, без света остались более 5 тысяч жителей, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Сегодня в посёлке Глушково Глушковского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера повреждены линии электропередачи. Без света остались более 5 тысяч жителей", - написал Смирнов.Он отметил, что ремонтные работы начнутся, когда позволит обстановка.

https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html

курская область

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2024

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курская область, вооруженные силы украины