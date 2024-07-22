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В Курской области пять тысяч жителей остались без света из-за атаки дрона - РИА Новости, 22.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:43 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/vsu-1961210818.html
В Курской области пять тысяч жителей остались без света из-за атаки дрона
В Курской области пять тысяч жителей остались без света из-за атаки дрона - РИА Новости, 22.07.2024
В Курской области пять тысяч жителей остались без света из-за атаки дрона
Линии электропередачи повреждены в результате сброса взрывного устройства с дрона ВСУ в селе Глушково Курской области, без света остались более 5 тысяч жителей, РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:43
2024-07-22T13:43
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Линии электропередачи повреждены в результате сброса взрывного устройства с дрона ВСУ в селе Глушково Курской области, без света остались более 5 тысяч жителей, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Сегодня в посёлке Глушково Глушковского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера повреждены линии электропередачи. Без света остались более 5 тысяч жителей", - написал Смирнов.Он отметил, что ремонтные работы начнутся, когда позволит обстановка.
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курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины
В Курской области пять тысяч жителей остались без света из-за атаки дрона

В Курской области при сбросе бомбы с дрона ВСУ повреждены линии электропередачи

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭлектромонтеры восстанавливают линию поврежденную электропередач
Электромонтеры восстанавливают линию поврежденную электропередач - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Электромонтеры восстанавливают линию поврежденную электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Линии электропередачи повреждены в результате сброса взрывного устройства с дрона ВСУ в селе Глушково Курской области, без света остались более 5 тысяч жителей, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«
"Сегодня в посёлке Глушково Глушковского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера повреждены линии электропередачи. Без света остались более 5 тысяч жителей", - написал Смирнов.
Он отметил, что ремонтные работы начнутся, когда позволит обстановка.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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