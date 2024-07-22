https://ria.ru/20240722/vsu-1961160961.html

В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали мужчина и его дочь

В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали мужчина и его дочь - РИА Новости, 22.07.2024

В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали мужчина и его дочь

Мужчина и его четырехлетняя дочь ранены после обстрела украинскими войсками села Железный Порт в Херсонской области в воскресенье, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T11:00

2024-07-22T11:00

2024-07-22T11:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мужчина и его четырехлетняя дочь ранены после обстрела украинскими войсками села Железный Порт в Херсонской области в воскресенье, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram–канале. "Вчера боевики преступного киевского режима выбрали объектом террора курортное село Железный Порт Голопристанского муниципального округа. На этот раз озверевшие украинские террористы обстреляли населенный пункт кассетными боеприпасами. Множественные осколочные ранения получили члены одной семьи: 35-летний отец и 4-летняя дочь", - написал Сальдо.Он уточнил, что пострадавшие госпитализированы в Скадовск, где им оказана квалифицированная медицинская помощь, и на данный момент их жизни вне опасности. В воскресенье губернатор Херсонской области сообщал, что нападению со стороны ВСУ подверглись населенные пункты в Голопристанском и Алешкинском округах: в селе Черноморском ракета противника попала прямо в частный дом, погибла женщина 1974 года рождения, еще одна была ранена. В Костогрызове по жилому дому ударил украинский беспилотник, ранена местная жительница, которую доставили в скадовскую больницу с осколочными ранениями ног. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240718/dzerzhinsk-1960248350.html

https://ria.ru/20240716/zelenskiy-1960049900.html

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херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины