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Подразделения "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 22.07.2024
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13:30 22.07.2024 (обновлено: 13:38 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/vostok-1961203389.html
Подразделения "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 22.07.2024
Подразделения "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Украинские войска потеряли за сутки свыше 110 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Восток", сообщило Минобороны России. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:30
2024-07-22T13:38
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки свыше 110 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Восток", сообщило Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике 72 механизированной бригады ВСУ, 120 и 123 бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Нескучное, Новоселка, Пречистовка и Степное. Отражена контратака формирований 58 мотопехотной бригады ВСУ. Кроме того, в технике противник потерял: пять автомобилей, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 155 мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152 мм гаубицу Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сообщении.
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безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина
Подразделения "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО

ВСУ потеряли более 110 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки свыше 110 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Восток", сообщило Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике 72 механизированной бригады ВСУ, 120 и 123 бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Нескучное, Новоселка, Пречистовка и Степное. Отражена контратака формирований 58 мотопехотной бригады ВСУ. Кроме того, в технике противник потерял: пять автомобилей, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 155 мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152 мм гаубицу Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сообщении.
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