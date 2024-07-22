https://ria.ru/20240722/vostok-1961203389.html

Подразделения "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 22.07.2024

Подразделения "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Украинские войска потеряли за сутки свыше 110 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Восток", сообщило Минобороны России. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:30

2024-07-22T13:30

2024-07-22T13:38

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки свыше 110 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Восток", сообщило Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике 72 механизированной бригады ВСУ, 120 и 123 бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Нескучное, Новоселка, Пречистовка и Степное. Отражена контратака формирований 58 мотопехотной бригады ВСУ. Кроме того, в технике противник потерял: пять автомобилей, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 155 мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152 мм гаубицу Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240722/glava-1961201405.html

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Варвара Скокшина

безопасность, россия, украина