https://ria.ru/20240722/vojska-1961175199.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 22.07.2024
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска с 5.50 утра понедельника выпустили одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа, по районам Донецка, сообщило... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:17
2024-07-22T12:17
2024-07-22T12:17
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 22 июл – РИА Новости. Украинские войска с 5.50 утра понедельника выпустили одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа, по районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.50 – населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Кировский район): 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в 8.10 начался обстрел Петровского района города и до 11.40 по нему выпустили девять снарядов указанного калибра, среди них два кассетных. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html
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донецк, донецкая народная республика, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили одиннадцать снарядов по Донецку