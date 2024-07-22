https://ria.ru/20240722/vladislavovka-1961292078.html

В крымской Владиславовке взорвался газ

В крымской Владиславовке взорвался газ - РИА Новости, 22.07.2024

В крымской Владиславовке взорвался газ

Троих человек в Крыму спасли из-под завалов частного дома, который разрушился из-за взрыва газа, сообщили в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T17:53

2024-07-22T17:53

2024-07-22T18:15

происшествия

республика крым

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Троих человек в Крыму спасли из-под завалов частного дома, который разрушился из-за взрыва газа, сообщили в Telegram-канале МЧС России.Как уточнили в ведомстве, взрыв газа в частном доме произошел в селе Владиславовка."В Крыму из-под завалов спасены трое… Из-за разгерметизации газового баллона обрушились конструкции частного одноэтажного жилого дома. Возгорания не было", - говорится сообщении.Отмечается, что пострадавшие переданы врачам, разбор завалов продолжается. Состояние двоих пострадавших после хлопка газа в частном доме в крымской Владиславовке тяжелое, одного – крайне тяжелое, сообщили в крымском минздраве."Три человека, пострадавшие в результате происшествия, доставлены в ГБУЗ РК "Кировская центральная районная больница". В настоящее время двое пострадавших в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом состоянии. Пациентам оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в минздраве.

https://ria.ru/20240722/apsheronsk-1961174808.html

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происшествия, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)