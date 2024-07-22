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В крымской Владиславовке взорвался газ - РИА Новости, 22.07.2024
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17:53 22.07.2024 (обновлено: 18:15 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/vladislavovka-1961292078.html
В крымской Владиславовке взорвался газ
В крымской Владиславовке взорвался газ - РИА Новости, 22.07.2024
В крымской Владиславовке взорвался газ
Троих человек в Крыму спасли из-под завалов частного дома, который разрушился из-за взрыва газа, сообщили в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:53
2024-07-22T18:15
происшествия
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Троих человек в Крыму спасли из-под завалов частного дома, который разрушился из-за взрыва газа, сообщили в Telegram-канале МЧС России.Как уточнили в ведомстве, взрыв газа в частном доме произошел в селе Владиславовка.&quot;В Крыму из-под завалов спасены трое… Из-за разгерметизации газового баллона обрушились конструкции частного одноэтажного жилого дома. Возгорания не было&quot;, - говорится сообщении.Отмечается, что пострадавшие переданы врачам, разбор завалов продолжается. Состояние двоих пострадавших после хлопка газа в частном доме в крымской Владиславовке тяжелое, одного – крайне тяжелое, сообщили в крымском минздраве."Три человека, пострадавшие в результате происшествия, доставлены в ГБУЗ РК "Кировская центральная районная больница". В настоящее время двое пострадавших в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом состоянии. Пациентам оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в минздраве.
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республика крым
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происшествия, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В крымской Владиславовке взорвался газ

В крымской Владиславовке взорвался газ, троих человек спасли из-под завалов

© Фото : ГУ МЧС России по Республике КрымЛиквидация последствий взрыва бытового газа в селе Владиславовка Кировского района
Ликвидация последствий взрыва бытового газа в селе Владиславовка Кировского района - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Крым
Ликвидация последствий взрыва бытового газа в селе Владиславовка Кировского района
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Троих человек в Крыму спасли из-под завалов частного дома, который разрушился из-за взрыва газа, сообщили в Telegram-канале МЧС России.
Как уточнили в ведомстве, взрыв газа в частном доме произошел в селе Владиславовка.
«

"В Крыму из-под завалов спасены трое… Из-за разгерметизации газового баллона обрушились конструкции частного одноэтажного жилого дома. Возгорания не было", - говорится сообщении.

Отмечается, что пострадавшие переданы врачам, разбор завалов продолжается.
Состояние двоих пострадавших после хлопка газа в частном доме в крымской Владиславовке тяжелое, одного – крайне тяжелое, сообщили в крымском минздраве.
"Три человека, пострадавшие в результате происшествия, доставлены в ГБУЗ РК "Кировская центральная районная больница". В настоящее время двое пострадавших в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом состоянии. Пациентам оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в минздраве.
На месте взрыва бытового газа в ТЦ в Апшеронске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
На Кубани рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Апшеронске
Вчера, 12:14
 
ПроисшествияРеспублика КрымРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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