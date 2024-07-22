https://ria.ru/20240722/vladislavovka-1961292078.html
В крымской Владиславовке взорвался газ
В крымской Владиславовке взорвался газ - РИА Новости, 22.07.2024
В крымской Владиславовке взорвался газ
Троих человек в Крыму спасли из-под завалов частного дома, который разрушился из-за взрыва газа, сообщили в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:53
2024-07-22T17:53
2024-07-22T18:15
происшествия
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961294998_0:126:918:642_1920x0_80_0_0_d5e04fffbbbf878221388578919e791f.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Троих человек в Крыму спасли из-под завалов частного дома, который разрушился из-за взрыва газа, сообщили в Telegram-канале МЧС России.Как уточнили в ведомстве, взрыв газа в частном доме произошел в селе Владиславовка."В Крыму из-под завалов спасены трое… Из-за разгерметизации газового баллона обрушились конструкции частного одноэтажного жилого дома. Возгорания не было", - говорится сообщении.Отмечается, что пострадавшие переданы врачам, разбор завалов продолжается. Состояние двоих пострадавших после хлопка газа в частном доме в крымской Владиславовке тяжелое, одного – крайне тяжелое, сообщили в крымском минздраве."Три человека, пострадавшие в результате происшествия, доставлены в ГБУЗ РК "Кировская центральная районная больница". В настоящее время двое пострадавших в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом состоянии. Пациентам оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в минздраве.
https://ria.ru/20240722/apsheronsk-1961174808.html
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961294998_0:31:918:720_1920x0_80_0_0_e33cbe3edb353f908075eab7d898b55e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В крымской Владиславовке взорвался газ
В крымской Владиславовке взорвался газ, троих человек спасли из-под завалов