https://ria.ru/20240722/varfolomey-1961121813.html

В Турции призвали лишить гражданства патриарха Варфоломея

В Турции призвали лишить гражданства патриарха Варфоломея - РИА Новости, 22.07.2024

В Турции призвали лишить гражданства патриарха Варфоломея

Константинопольского патриарха Варфоломея необходимо лишить турецкого гражданства, если он продолжит антитурецкую деятельность, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T06:36

2024-07-22T06:36

2024-07-22T11:36

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СТАМБУЛ, 22 июл — РИА Новости. Константинопольского патриарха Варфоломея необходимо лишить турецкого гражданства, если он продолжит антитурецкую деятельность, заявил РИА Новости заместитель главы турецкой оппозиционной партии ATA Эмин Фахир Гюр. Константинопольский патриарх Варфоломей принял участие в конференции по Украине, которая состоялась 15-16 июня в городе Бюргеншток в Швейцарии. Патриархат заявил, что поддерживает совместное коммюнике, принятое по итогам конференций. Турецкий дипломатический источник сообщал в июне, что Турция заставила организаторов саммита в Швейцарии убрать греческий патриархат Стамбула из списка подписантов декларации. На сайте МИД Швейцарии, в котором перечислены сторонники этого коммюнике, указано отдельно "Греческий патриархат Стамбула присутствовал на саммите в качестве наблюдателя и поддерживает принципы, изложенные в Совместном коммюнике". Гюр обратил внимание на то, что основная задача Варфоломея и американского архиепископа Константинопольской православной церкви Элпидофора — это служение верующим, однако в последнее время они "зашли слишком далеко". "Неприемлемо, чтобы Варфоломей и Элпидофор, которые не могут выезжать за границу без разрешения префектуры (стамбульского района Фатих. — Прим. ред.), выступали на международных платформах с антитурецкими заявлениями и рассуждали о Турецкой Республике и нашей дорогой Турецкой Республике Северного Кипра!" — отметил политик. "Ожидаю шагов в этой связи от правящей Партии справедливости и развития, в первую очередь от президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Сначала необходимо напомнить этим людям о том, что они являются представителями духовенства. Нужно предостеречь их от антитурецкого поведения. Если же они, несмотря на эти предупреждения, продолжат свою деятельность в том же духе, то обоих нужно лишить турецкого гражданства, а Варфоломея отстранить от его должности в Фенере", — сказал Гюр. Отвечая на уточняющий вопрос, Гюр подтвердил, что одним из поводов для такого призыва стало участие Варфоломея в конференции по Украине. Элпидофор, которого называют одним из возможных преемников Варфоломея, на днях заявил на мероприятии о "незаконной оккупации" Северного Кипра Турцией, сообщают турецкие СМИ. Элпидофора считают одним из основных претендентов на пост патриарха Константинопольского, несмотря на громкие скандалы с его участием. Элпидофор — активный сторонник украинской автокефалии и активно участвовал в предоставлении так называемого томоса автокефалии раскольнической церковной структуре на Украине, получившей название "Православная церковь Украины".В 2018 году в Киеве по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея создали Православную церковь Украины, в состав которой вошли раскольнические организации, которых ранее таковыми признавал в том числе и Константинопольский патриархат. После создания ПЦУ получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). После этого на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) усилились гонения со стороны властей, радикалов-националистов, а также представителей раскольнической ПЦУ.Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В РПЦ заявляли, что Госдепартамент США использует Варфоломея для реализации своей политики, в том числе на Украине, а сам патриарх выражает волю американского внешнеполитического ведомства.Турция не признает вселенский статус Константинопольской церкви. В Турции Варфоломея называют главой православной греческой общины района Фенер (Фанар), патриархату запрещено заниматься политической деятельностью.Россию на саммит в Швейцарии не пригласили. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Только одна страна, которая не участвовала в этой конференции, присоединилась к списку подписавших ее сторон: Антигуа и Барбуда. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.Президент России Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240720/tserkov-1960973428.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957772323.html

https://ria.ru/20230401/lavra-1862388867.html

https://ria.ru/20240107/raskol-1920042057.html

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