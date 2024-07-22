https://ria.ru/20240722/uspenskaja-1961275310.html
Успенская с сарказмом отреагировала на решение суда по иску Киркорова
Успенская с сарказмом отреагировала на решение суда по иску Киркорова - РИА Новости, 22.07.2024
Успенская с сарказмом отреагировала на решение суда по иску Киркорова
Певица Любовь Успенская, комментируя судебное решение по 10-миллионному иску Филиппа Киркорова к ней, с сарказмом отметила, что суд оценил нанесенный певцу... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Певица Любовь Успенская, комментируя судебное решение по 10-миллионному иску Филиппа Киркорова к ней, с сарказмом отметила, что суд оценил нанесенный певцу моральный вред всего в 70 тысяч рублей. Поводом для подачи в Замоскворецкий суд Москвы 10-миллионного иска о защите чести и достоинства послужило интервью Успенской журналистке Алене Жигаловой, в котором Киркорова назвали "женоненавистником". В понедельник суд обязал певицу опровергнуть порочащие сведения в интервью и взыскал с нее около 280 тысяч рублей: 70 тысяч в счет компенсации морального вреда, 85 тысяч расходов на оплату услуг представителя, 120 тысяч расходов по нотариальному обеспечению доказательств и почти 6 тысяч за госпошлину и почтовые расходы. "Сегодня суд оценил "честь и достоинство" Киркорова в 70 тысяч рублей… Просил он с меня 10 миллионов за свои "страдания"… А я говорила, что не надо со мной связываться", - написала Успенская в Instagram*, предложив своем оппоненту забрать отсуженное мелочью.Успенская ранее сама подала иск к Киркорову на 10 миллионов рублей из-за того, что тот в интервью телеканалу "Муз-ТВ" назвал певицу "попрошайкой". Таганский райсуд начнет его рассмотрение в августе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240722/kirkorov-1961211896.html
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москва, россия, любовь успенская, филипп киркоров
Шоубиз, Москва, Россия, Любовь Успенская, Филипп Киркоров
Успенская с сарказмом отреагировала на решение суда по иску Киркорова
Успенская: суд оценил моральный вред Киркорову в 70 тысяч рублей