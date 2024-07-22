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На Украине назвали дестабилизирующими требования соблюдать права русских - РИА Новости, 22.07.2024
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21:56 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/ukraina-1961334255.html
На Украине назвали дестабилизирующими требования соблюдать права русских
На Украине назвали дестабилизирующими требования соблюдать права русских - РИА Новости, 22.07.2024
На Украине назвали дестабилизирующими требования соблюдать права русских
Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина назвала "дестабилизирующими" требования соблюдать права русского национального меньшинства на Украине. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T21:56
2024-07-22T21:56
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сергей лавров
верховная рада украины
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина назвала "дестабилизирующими" требования соблюдать права русского национального меньшинства на Украине. "Для лиц, которые считают себя представителями русского национального меньшинства, нет ограничений, то есть в понимании закона они имеют такие же права. Есть ограничения по языку и по определенным соображениям безопасности... Когда те или иные бывшие политики или действующие европейские политики начинают цепляться за такие маленькие вещи, это только дестабилизирует", - заявила Стефанишина на брифинге, запись которого опубликовано издание "Мы Украина" в своем Telegram-канале. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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в мире, украина, россия, ольга стефанишина, сергей лавров, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Ольга Стефанишина, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины
На Украине назвали дестабилизирующими требования соблюдать права русских

Вице-премьер Украины: требования соблюдать права русских дестабилизируют

© iStock.com / Sergii PetrukВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© iStock.com / Sergii Petruk
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина назвала "дестабилизирующими" требования соблюдать права русского национального меньшинства на Украине.
«
"Для лиц, которые считают себя представителями русского национального меньшинства, нет ограничений, то есть в понимании закона они имеют такие же права. Есть ограничения по языку и по определенным соображениям безопасности... Когда те или иные бывшие политики или действующие европейские политики начинают цепляться за такие маленькие вещи, это только дестабилизирует", - заявила Стефанишина на брифинге, запись которого опубликовано издание "Мы Украина" в своем Telegram-канале.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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