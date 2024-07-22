https://ria.ru/20240722/ukraina-1961334255.html

На Украине назвали дестабилизирующими требования соблюдать права русских

На Украине назвали дестабилизирующими требования соблюдать права русских - РИА Новости, 22.07.2024

На Украине назвали дестабилизирующими требования соблюдать права русских

Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина назвала "дестабилизирующими" требования соблюдать права русского национального меньшинства на Украине. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T21:56

2024-07-22T21:56

2024-07-22T21:56

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ольга стефанишина

сергей лавров

верховная рада украины

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина назвала "дестабилизирующими" требования соблюдать права русского национального меньшинства на Украине. "Для лиц, которые считают себя представителями русского национального меньшинства, нет ограничений, то есть в понимании закона они имеют такие же права. Есть ограничения по языку и по определенным соображениям безопасности... Когда те или иные бывшие политики или действующие европейские политики начинают цепляться за такие маленькие вещи, это только дестабилизирует", - заявила Стефанишина на брифинге, запись которого опубликовано издание "Мы Украина" в своем Telegram-канале. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

https://ria.ru/20240722/ukraina-1961314813.html

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в мире, украина, россия, ольга стефанишина, сергей лавров, верховная рада украины