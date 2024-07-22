https://ria.ru/20240722/ukraina-1961217973.html

Киевские власти намерены судиться с застройщиком, снесшим усадьбу Зеленских

Киевские власти намерены судиться с застройщиком, снесшим усадьбу Зеленских - РИА Новости, 22.07.2024

Киевские власти намерены судиться с застройщиком, снесшим усадьбу Зеленских

Власти столицы Украины намерены судиться с застройщиком, который снес усадьбу Зеленских конца XIX века, сообщил в понедельник мэр Киева Виталий Кличко в своем... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T14:08

2024-07-22T14:08

2024-07-22T14:52

киев

украина

виталий кличко

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Власти столицы Украины намерены судиться с застройщиком, который снес усадьбу Зеленских конца XIX века, сообщил в понедельник мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.Мэрия Киева 20 июля сообщала, что в центре города неизвестные экскаваторами снесли названную усадьбу, полиция возбудила уголовное дело."Город будет судиться с застройщиком, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, и с владельцами здания, которое нагло уничтожили. И потребует заново отстроить усадьбу в том виде, который она имела", - написал Кличко.По его словам, землю под усадьбой город не передавал владельцу здания, что свидетельствует о незаконном использовании земельного участка. Также, как сообщает Кличко, городские власти будут настаивать, чтобы правоохранительные органы выяснили и обнародовали всех фигурантов, стоящих за процессом уничтожения усадьбы.Украинский телеканал "24 канал" сообщал ранее, что на месте усадьбы планируют строительство ЖК "Тургеневъ". Украинский телеканал "Общественное" сообщил, что около тысячи человек, в основном молодежь, собрались на акцию протеста под стенами Киевской городской государственной администрации после сноса усадьбы Зеленских. По данным из открытых источников, усадьба считается одним из старых зданий столицы, была построена по заказу купца Василия Малина. В период с 1911 по 1915 годы в усадьбе проживала семья состоятельных мещан Зеленских.

https://ria.ru/20240717/zelenskiy-1960262375.html

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киев, украина, виталий кличко