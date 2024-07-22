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На Украине досрочно освободили 3,8 тысячи заключенных - РИА Новости, 22.07.2024
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10:18 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/ukraina-1961148294.html
На Украине досрочно освободили 3,8 тысячи заключенных
На Украине досрочно освободили 3,8 тысячи заключенных - РИА Новости, 22.07.2024
На Украине досрочно освободили 3,8 тысячи заключенных
Порядка 3,8 тысячи украинских заключенных были освобождены досрочно в рамках одобренного на Украине закона о мобилизации, чтобы восполнить бреши в рядах ВСУ,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T10:18
2024-07-22T10:18
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Порядка 3,8 тысячи украинских заключенных были освобождены досрочно в рамках одобренного на Украине закона о мобилизации, чтобы восполнить бреши в рядах ВСУ, пишет газета Guardian. "Три тысячи восемьсот заключенных освобождены досрочно в соответствии с новой схемой, призванной устранить бреши в ВСУ", - говорится в сообщении. Как отмечает Guardian со ссылкой на украинский минюст, интерес к вступлению в ВСУ выразили 5,9 тысячи заключенных, однако некоторым из них было отказано по состоянию здоровья. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на украинского министра юстиции Дениса Малюську сообщала, что власти Украины рассчитывают привлечь в ряды ВСУ около 15 тысяч осужденных. Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ изъявили желание порядка 4 тысяч заключенных. Тогда же - в конце мая - в офисе генпрокурора Украины сообщили, что в ряды ВСУ уже вступили почти 800 осужденных. При этом в середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську сообщал, что первая группа украинских заключенных, мобилизованных в ряды ВСУ, уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в ВСУ подали около 5 тысяч заключенных, почти 2 тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации. В конце июня украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники писало, что шесть украинских заключенных, которые ранее согласились мобилизоваться в ряды ВСУ, сбежали из учебного центра "Десна" в Черниговской области, они вооружены.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955343113.html
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украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Украине досрочно освободили 3,8 тысячи заключенных

Guardian: на Украине досрочно освободили 3,8 тысячи заключенных

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Порядка 3,8 тысячи украинских заключенных были освобождены досрочно в рамках одобренного на Украине закона о мобилизации, чтобы восполнить бреши в рядах ВСУ, пишет газета Guardian.
«
"Три тысячи восемьсот заключенных освобождены досрочно в соответствии с новой схемой, призванной устранить бреши в ВСУ", - говорится в сообщении.
Учебный центр Десна в Черниговской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
На Украине заключенные, согласившиеся воевать, сбежали из учебного центра
25 июня, 14:44
Как отмечает Guardian со ссылкой на украинский минюст, интерес к вступлению в ВСУ выразили 5,9 тысячи заключенных, однако некоторым из них было отказано по состоянию здоровья.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на украинского министра юстиции Дениса Малюську сообщала, что власти Украины рассчитывают привлечь в ряды ВСУ около 15 тысяч осужденных.
Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ изъявили желание порядка 4 тысяч заключенных. Тогда же - в конце мая - в офисе генпрокурора Украины сообщили, что в ряды ВСУ уже вступили почти 800 осужденных. При этом в середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську сообщал, что первая группа украинских заключенных, мобилизованных в ряды ВСУ, уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в ВСУ подали около 5 тысяч заключенных, почти 2 тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации. В конце июня украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники писало, что шесть украинских заключенных, которые ранее согласились мобилизоваться в ряды ВСУ, сбежали из учебного центра "Десна" в Черниговской области, они вооружены.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
WP назвала число осужденных, поступивших на службу в ВСУ
17 июня, 05:23
 
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