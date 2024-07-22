Премьер Словакии заявил, что ограничения Киева навредят самой Украине
Роберт Фицо: от ограничений на транзит нефти из России пострадает сама Украина
© AP Photo / Petr David JosekРоберт Фицо
© AP Photo / Petr David Josek
Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 22 июл - РИА Новости. Ограничения, которые ввел Киев в отношении транзита через украинскую территорию нефти от российского "Лукойла", навредят самой Украине, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Пусть мне, пожалуйста, кто-то объяснит, что хорошего в санкции против российской компании "Лукойл", которая больше всего повредит Словакии, Венгрии, Украине и частично Чехии, но практически не коснется "Лукойла", потому что он разместит эту нефть на других рынках", - сказал Фицо в своем видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook* вечером в воскресенье.
Он напомнил, что словацкий завод Slovnaft, который нуждается в российской нефти, "поставляет на Украину большие объемы дизеля, что, конечно, прекратится". По словам Фицо, он обсуждал сложившуюся ситуацию с украинским премьер-министром для того, чтобы как можно скорее разрешить этот вопрос.
Ранее канцелярия премьер-министра Словакии информировала, что Фицо в субботу провел телефонный разговор с главой кабмина Украины Денисом Шмыгалем, в котором подчеркнул, что Словакия не собирается быть "заложником украинско-российских отношений". По данным словацкого кабмина, из-за ограничений, введенных Киевом на транзит нефти от российского "Лукойла", словацкий НПЗ Slovnaft, который относится к венгерской группе MOL, будет получать на обработку на 40% нефти меньше, чем требуется.
Ранее министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. В министерстве заявляли, что Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной.
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