https://ria.ru/20240722/ukraina-1961109195.html

Премьер Словакии заявил, что ограничения Киева навредят самой Украине

Премьер Словакии заявил, что ограничения Киева навредят самой Украине - РИА Новости, 22.07.2024

Премьер Словакии заявил, что ограничения Киева навредят самой Украине

Ограничения, которые ввел Киев в отношении транзита через украинскую территорию нефти от российского "Лукойла", навредят самой Украине, считает премьер-министр... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T01:39

2024-07-22T01:39

2024-07-22T01:39

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БРАТИСЛАВА, 22 июл - РИА Новости. Ограничения, которые ввел Киев в отношении транзита через украинскую территорию нефти от российского "Лукойла", навредят самой Украине, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Пусть мне, пожалуйста, кто-то объяснит, что хорошего в санкции против российской компании "Лукойл", которая больше всего повредит Словакии, Венгрии, Украине и частично Чехии, но практически не коснется "Лукойла", потому что он разместит эту нефть на других рынках", - сказал Фицо в своем видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook* вечером в воскресенье. Он напомнил, что словацкий завод Slovnaft, который нуждается в российской нефти, "поставляет на Украину большие объемы дизеля, что, конечно, прекратится". По словам Фицо, он обсуждал сложившуюся ситуацию с украинским премьер-министром для того, чтобы как можно скорее разрешить этот вопрос. Ранее канцелярия премьер-министра Словакии информировала, что Фицо в субботу провел телефонный разговор с главой кабмина Украины Денисом Шмыгалем, в котором подчеркнул, что Словакия не собирается быть "заложником украинско-российских отношений". По данным словацкого кабмина, из-за ограничений, введенных Киевом на транзит нефти от российского "Лукойла", словацкий НПЗ Slovnaft, который относится к венгерской группе MOL, будет получать на обработку на 40% нефти меньше, чем требуется. Ранее министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. В министерстве заявляли, что Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240722/agoniya-1961102204.html

https://ria.ru/20240721/neft-1960822493.html

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украина, словакия, киев, роберт фицо, денис шмыгаль, лукойл, в мире