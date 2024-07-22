https://ria.ru/20240722/ufa-1961259585.html

В Уфе задержали мужчину, выстрелившего в ребенка из ружья

В Уфе задержали мужчину, выстрелившего в ребенка из ружья - РИА Новости, 22.07.2024

В Уфе задержали мужчину, выстрелившего в ребенка из ружья

Силовики задержали 62-летнего уфимца, выстрелившего из пневматического ружья в игравшую во дворе 10-летнюю девочку, возбуждено дело о хулиганстве, мужчина... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T16:19

2024-07-22T16:19

2024-07-22T19:27

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ПЕРМЬ, 22 июл - РИА Новости. Силовики задержали 62-летнего уфимца, выстрелившего из пневматического ружья в игравшую во дворе 10-летнюю девочку, возбуждено дело о хулиганстве, мужчина арестован, сообщают пресс-службы МВД и следственного управления Следственного комитета РФ по Башкирии. Ранее в МВД по Башкирии сообщили, что в отделение полиции в Уфе обратилась мама девочки, получившей травму. Предварительно было известно, что нога ребенка была повреждена в результате выстрела из пневматического оружия. Ведомство установило, что девочка гуляла во дворе с подружками. Когда начался дождь, дети забежали под козырек подъезда дома на улице Касимовской. Спустя некоторое время девочка почувствовала резкую боль в правой ноге и увидела кровь. Она ушла домой, где пожаловалась на рану родителям. Позднее врачи извлекли из ноги ребенка пулю диаметром 4,5 мм от пневматического оружия. После этого территориальным подразделением СК РФ было возбуждено дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). "Уфимец выстрелил из пневматического ружья в 10-летнюю девочку, игравшую во дворе. Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Уфе, отдела полиции № 2 установили и задержали злоумышленника. Им оказался 62-летний житель соседнего дома. Подозреваемый по решению суда арестован", - говорится в сообщении. Задержанный мужчина объяснил свои действия желанием напугать детей. По словам местного жителя, ребята, пока играли во дворе, сильно шумели, чем мешали ему.

https://ria.ru/20240715/muzhchina-1959847115.html

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Мужчина выстрелил из ружья в детей, которые прятались от дождя под козырьком подъезда Мужчина из Уфы выстрелил из ружья в детей, которые прятались от дождя под козырьком подъезда. По данным местных СМИ, одна из девочек почувствовала резкую боль в правой ноге и увидела кровь, пришлось обращаться в больницу. Позже медики в травмпункте извлекли из ноги пулю, а информацию об этом передали полиции. 2024-07-22T16:19 true PT0M32S

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происшествия, россия, уфа, следственный комитет россии (ск рф)