https://ria.ru/20240722/ucheniya-1961337265.html

США будут проводить военные учения в Арктике с союзниками

США будут проводить военные учения в Арктике с союзниками - РИА Новости, 22.07.2024

США будут проводить военные учения в Арктике с союзниками

Министерство обороны США намерено проводить военные учения в Арктике самостоятельно и вместе с союзниками Вашингтона ради демонстрации своей боеспособности и... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T22:23

2024-07-22T22:23

2024-07-22T22:23

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Министерство обороны США намерено проводить военные учения в Арктике самостоятельно и вместе с союзниками Вашингтона ради демонстрации своей боеспособности и оперативной совместимости, говорится в обновленной Арктической стратегии Пентагона. "Присутствовать в Арктике, проводя учения как самостоятельно, так и совместно с союзниками и партнерами для демонстрации оперативной совместимости и общей надежной боеспособности, поддерживая оборону страны и операции по проецированию глобальной силы", - указано в документе. К тому же, США намерены сотрудничать со своими партнерами и союзниками в Арктике, а также промышленными компаниями и местными племенами Аляски, говорится в обновленной Арктической стратегии Пентагона."Сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, властями на федеральном и местном уровне, а также уровне штата, племенами и сообществами на Аляске, а также с промышленностью для укрепления интегрированного сдерживания и увеличения общей безопасности", - говорится в документе.Как указывается в стратегии, это необходимо для улучшения возможностей мониторинга и реагирования с учетом требований Национальной оборонной стратегии США.

https://ria.ru/20240607/arktika-1951448890.html

https://ria.ru/20240721/ucheniya-1961070632.html

сша

арктика

аляска

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в мире, сша, арктика, аляска, министерство обороны сша