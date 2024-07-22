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США будут проводить военные учения в Арктике с союзниками - РИА Новости, 22.07.2024
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22:23 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/ucheniya-1961337265.html
США будут проводить военные учения в Арктике с союзниками
США будут проводить военные учения в Арктике с союзниками - РИА Новости, 22.07.2024
США будут проводить военные учения в Арктике с союзниками
Министерство обороны США намерено проводить военные учения в Арктике самостоятельно и вместе с союзниками Вашингтона ради демонстрации своей боеспособности и... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T22:23
2024-07-22T22:23
в мире
сша
арктика
аляска
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Министерство обороны США намерено проводить военные учения в Арктике самостоятельно и вместе с союзниками Вашингтона ради демонстрации своей боеспособности и оперативной совместимости, говорится в обновленной Арктической стратегии Пентагона. "Присутствовать в Арктике, проводя учения как самостоятельно, так и совместно с союзниками и партнерами для демонстрации оперативной совместимости и общей надежной боеспособности, поддерживая оборону страны и операции по проецированию глобальной силы", - указано в документе. К тому же, США намерены сотрудничать со своими партнерами и союзниками в Арктике, а также промышленными компаниями и местными племенами Аляски, говорится в обновленной Арктической стратегии Пентагона.&quot;Сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, властями на федеральном и местном уровне, а также уровне штата, племенами и сообществами на Аляске, а также с промышленностью для укрепления интегрированного сдерживания и увеличения общей безопасности&quot;, - говорится в документе.Как указывается в стратегии, это необходимо для улучшения возможностей мониторинга и реагирования с учетом требований Национальной оборонной стратегии США.
https://ria.ru/20240607/arktika-1951448890.html
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в мире, сша, арктика, аляска, министерство обороны сша
В мире, США, Арктика, Аляска, Министерство обороны США
США будут проводить военные учения в Арктике с союзниками

США будут проводить военные учения в Арктике самостоятельно и с союзниками

© Devin PowellЛедокол береговой охраны США в научно-исследовательском походе в Чукотском море Северного Ледовитого океана
Ледокол береговой охраны США в научно-исследовательском походе в Чукотском море Северного Ледовитого океана - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Devin Powell
Ледокол береговой охраны США в научно-исследовательском походе в Чукотском море Северного Ледовитого океана. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Министерство обороны США намерено проводить военные учения в Арктике самостоятельно и вместе с союзниками Вашингтона ради демонстрации своей боеспособности и оперативной совместимости, говорится в обновленной Арктической стратегии Пентагона.
«
"Присутствовать в Арктике, проводя учения как самостоятельно, так и совместно с союзниками и партнерами для демонстрации оперативной совместимости и общей надежной боеспособности, поддерживая оборону страны и операции по проецированию глобальной силы", - указано в документе.
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К тому же, США намерены сотрудничать со своими партнерами и союзниками в Арктике, а также промышленными компаниями и местными племенами Аляски, говорится в обновленной Арктической стратегии Пентагона.
«

"Сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, властями на федеральном и местном уровне, а также уровне штата, племенами и сообществами на Аляске, а также с промышленностью для укрепления интегрированного сдерживания и увеличения общей безопасности", - говорится в документе.

Как указывается в стратегии, это необходимо для улучшения возможностей мониторинга и реагирования с учетом требований Национальной оборонной стратегии США.
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